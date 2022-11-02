https://ria.ru/20221102/infrastruktura-1828779482.html
Швейцария выделит Украине средства на ремонт объектов энергоинфраструктуры
Швейцария выделит Украине средства на ремонт объектов энергоинфраструктуры - РИА Новости, 02.11.2022
Швейцария выделит Украине средства на ремонт объектов энергоинфраструктуры
Федеральный совет (правительство) Швейцарии в среду принял решение выделить 100 миллионов швейцарских франков (100 миллионов долларов) на реализацию плана по... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:14
2022-11-02T19:14
2022-11-02T19:34
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ЦЮРИХ, 2 ноя - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии в среду принял решение выделить 100 миллионов швейцарских франков (100 миллионов долларов) на реализацию плана по ремонту объектов энергетической инфраструктуры Украины."На своем заседании 2 ноября 2022 года Федеральный совет принял решение о плане действий, призванном смягчить последствия приближающейся зимы для населения Украины. Швейцария выделяет на эти цели 100 миллионов швейцарских франков. В частности, будут финансироваться проекты по срочному ремонту энергетической инфраструктуры на Украине", - говорится в заявлении правительства.Уточняется, что Швейцария окажет помощь украинским энергетическим компаниям в покупке источников энергии, внесет вклад в ремонт систем крепления рельсов, а также предоставит гуманитарную помощью наиболее пострадавшему населению Украины. Власти также изучают вопрос возможных поставок на Украину генераторов, насосов или установок для очистки воды.
https://ria.ru/20221101/razminirovanie-1828524343.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария
19:14 02.11.2022 (обновлено: 19:34 02.11.2022)
Швейцария выделит Украине средства на ремонт объектов энергоинфраструктуры
Швейцария направит сто миллионов долларов на ремонт энергетической инфраструктуры Украины