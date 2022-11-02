https://ria.ru/20221102/infrastruktura-1828779482.html

Швейцария выделит Украине средства на ремонт объектов энергоинфраструктуры

Швейцария выделит Украине средства на ремонт объектов энергоинфраструктуры - РИА Новости, 02.11.2022

Швейцария выделит Украине средства на ремонт объектов энергоинфраструктуры

Федеральный совет (правительство) Швейцарии в среду принял решение выделить 100 миллионов швейцарских франков (100 миллионов долларов) на реализацию плана по... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:14

2022-11-02T19:14

2022-11-02T19:34

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ЦЮРИХ, 2 ноя - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии в среду принял решение выделить 100 миллионов швейцарских франков (100 миллионов долларов) на реализацию плана по ремонту объектов энергетической инфраструктуры Украины."На своем заседании 2 ноября 2022 года Федеральный совет принял решение о плане действий, призванном смягчить последствия приближающейся зимы для населения Украины. Швейцария выделяет на эти цели 100 миллионов швейцарских франков. В частности, будут финансироваться проекты по срочному ремонту энергетической инфраструктуры на Украине", - говорится в заявлении правительства.Уточняется, что Швейцария окажет помощь украинским энергетическим компаниям в покупке источников энергии, внесет вклад в ремонт систем крепления рельсов, а также предоставит гуманитарную помощью наиболее пострадавшему населению Украины. Власти также изучают вопрос возможных поставок на Украину генераторов, насосов или установок для очистки воды.

https://ria.ru/20221101/razminirovanie-1828524343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, швейцария