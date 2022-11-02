https://ria.ru/20221102/gruz-1828592057.html

Грузы с Украины перестали страховать, пишут СМИ

Грузы с Украины перестали страховать, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2022

Грузы с Украины перестали страховать, пишут СМИ

Страховые компании не предоставляют новые страховки для грузов с Украины после решения РФ о приостановке участия в зерновой сделке, пишет газета Dünya со... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:56

2022-11-02T10:56

2022-11-02T10:58

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Страховые компании не предоставляют новые страховки для грузов с Украины после решения РФ о приостановке участия в зерновой сделке, пишет газета Dünya со ссылкой на представителей отрасли.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Страховые компании не предоставляют страхование новых грузов для поставок с Украины в рамках соглашения о зерновом коридоре после выхода России из зерновой сделки. Хотя поставки с Украины продолжались несмотря на заявление России в субботу о приостановке участия в сделке, страховщики испытывают трудности в связи с изменением рисковой среды и возросшей неопределенностью, сообщили представители отрасли", - пишет издание.По его данным, банки требуют от судов, заходящих в три порта, на которые распространяется соглашение, иметь ряд страховых полисов, включая страхование судов на случай войны и страхование грузов на случай войны. Эти страховки обновляются каждую неделю."Три представителя отрасли сообщили, что базовая ставка по военному страхованию судов, которая в понедельник составляла 1% от стоимости судна, вчера выросла до 1,5%, и что в настоящее время маловероятно, что будет осуществляться новое страхование", - указывает Dünya.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221102/diversiya-1828589556.html

https://ria.ru/20221102/odessa-1828592826.html

https://ria.ru/20221102/sdelka-1828581674.html

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экономика, россия, украина, киев, в мире