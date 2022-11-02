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Городские службы Москвы 4-6 ноября будут работать в усиленном режиме - РИА Новости, 02.11.2022
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Городские службы Москвы 4-6 ноября будут работать в усиленном режиме
Городские службы Москвы 4-6 ноября будут работать в усиленном режиме - РИА Новости, 02.11.2022
Городские службы Москвы 4-6 ноября будут работать в усиленном режиме
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 4 по 6 ноября включительно из-за празднования Дня народного единства, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:41
2022-11-02T12:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
4 ноября - день народного единства
день народного единства
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 4 по 6 ноября включительно из-за празднования Дня народного единства, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в праздничные дни."Все системы жизнеобеспечения города благодаря существующим резервам мощностей готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 миллионов кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 миллионов кубометров в сутки", - пояснил Бирюков.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, 4 ноября - день народного единства, день народного единства
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, 4 ноября - День народного единства, День народного единства
12:41 02.11.2022
 

Городские службы Москвы 4-6 ноября будут работать в усиленном режиме

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкФестиваль "День народного единства" в Москве
Фестиваль День народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 4 по 6 ноября включительно из-за празднования Дня народного единства, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переходят в этот период на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в праздничные дни.
"Все системы жизнеобеспечения города благодаря существующим резервам мощностей готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 миллионов кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 миллионов кубометров в сутки", - пояснил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы4 ноября - День народного единстваДень народного единства
 
 
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