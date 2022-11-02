Городские службы Москвы 4-6 ноября будут работать в усиленном режиме
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 4 по 6 ноября включительно из-за празднования Дня народного единства, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переходят в этот период на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в праздничные дни.
"Все системы жизнеобеспечения города благодаря существующим резервам мощностей готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 миллионов кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 миллионов кубометров в сутки", - пояснил Бирюков.