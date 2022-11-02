https://ria.ru/20221102/gorsluzhby-1828628837.html

Городские службы Москвы 4-6 ноября будут работать в усиленном режиме

Городские службы Москвы 4-6 ноября будут работать в усиленном режиме - РИА Новости, 02.11.2022

Городские службы Москвы 4-6 ноября будут работать в усиленном режиме

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 4 по 6 ноября включительно из-за празднования Дня народного единства, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:41

2022-11-02T12:41

2022-11-02T12:41

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

4 ноября - день народного единства

день народного единства

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 4 по 6 ноября включительно из-за празднования Дня народного единства, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в праздничные дни."Все системы жизнеобеспечения города благодаря существующим резервам мощностей готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 миллионов кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 миллионов кубометров в сутки", - пояснил Бирюков.

https://ria.ru/20221031/moskva-1828366849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, 4 ноября - день народного единства, день народного единства