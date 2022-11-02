https://ria.ru/20221102/germaniya-1828711312.html

"Худшее еще впереди". Немецкий бизнес начал бить тревогу

"Худшее еще впереди". Немецкий бизнес начал бить тревогу - РИА Новости, 02.11.2022

"Худшее еще впереди". Немецкий бизнес начал бить тревогу

Энергетический кризис затронул практически все отрасли немецкой экономики, следует из результатов нового опроса Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK). Их... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:20

2022-11-02T16:20

2022-11-02T16:50

экономика

германия

сша

украина

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Энергетический кризис затронул практически все отрасли немецкой экономики, следует из результатов нового опроса Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK). Их опубликовало агентство Reuters. "Примерно 82 процента из 24 тысяч опрошенных предприятий считают цены на энергоносители и сырье угрозой для бизнеса. По данным DIHK, это самый высокий показатель с начала ведения учета в 1985 году", — говорится в публикации. При этом лишь восемь процентов респондентов ожидают улучшения ситуации, тогда как даже на пике кризиса из-за пандемии COVID-19 число оптимистично настроенных граждан составляло более десяти процентов, отмечается в статье.По словам главы DIHK Мартина Ванслебена, компании опасаются, что худшее еще впереди.Так, по данным Торгово-промышленной палаты Германии, более половины компаний ожидают сокращения объемов бизнеса в течение года. Правительство, в свою очередь, прогнозирует рост экономики ФРГ на 1,4 процента в этом году и спад на 0,4 процента в следующем году, резюмировалось в материале. После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221020/germaniya-1825419378.html

https://ria.ru/20221102/evropa-1828469680.html

германия

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украина

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, германия, сша, украина, в мире, владимир путин