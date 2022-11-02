https://ria.ru/20221102/germaniya-1828711312.html
"Худшее еще впереди". Немецкий бизнес начал бить тревогу
"Худшее еще впереди". Немецкий бизнес начал бить тревогу - РИА Новости, 02.11.2022
"Худшее еще впереди". Немецкий бизнес начал бить тревогу
Энергетический кризис затронул практически все отрасли немецкой экономики, следует из результатов нового опроса Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK). Их... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:20
2022-11-02T16:20
2022-11-02T16:50
экономика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Энергетический кризис затронул практически все отрасли немецкой экономики, следует из результатов нового опроса Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK). Их опубликовало агентство Reuters. "Примерно 82 процента из 24 тысяч опрошенных предприятий считают цены на энергоносители и сырье угрозой для бизнеса. По данным DIHK, это самый высокий показатель с начала ведения учета в 1985 году", — говорится в публикации. При этом лишь восемь процентов респондентов ожидают улучшения ситуации, тогда как даже на пике кризиса из-за пандемии COVID-19 число оптимистично настроенных граждан составляло более десяти процентов, отмечается в статье.По словам главы DIHK Мартина Ванслебена, компании опасаются, что худшее еще впереди.Так, по данным Торгово-промышленной палаты Германии, более половины компаний ожидают сокращения объемов бизнеса в течение года. Правительство, в свою очередь, прогнозирует рост экономики ФРГ на 1,4 процента в этом году и спад на 0,4 процента в следующем году, резюмировалось в материале. После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221020/germaniya-1825419378.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, сша, украина, в мире, владимир путин
Экономика, Германия, США, Украина, В мире, Владимир Путин
16:20 02.11.2022 (обновлено: 16:50 02.11.2022)
"Худшее еще впереди". Немецкий бизнес начал бить тревогу
Опрос DIHK показал рекордный уровень пессимизма среди немецких предпринимателей
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Энергетический кризис затронул практически все отрасли немецкой экономики, следует из результатов нового опроса Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK). Их опубликовало агентство Reuters.
"Примерно 82 процента из 24 тысяч опрошенных предприятий считают цены на энергоносители и сырье угрозой для бизнеса. По данным DIHK, это самый высокий показатель с начала ведения учета в 1985 году", — говорится в публикации.
При этом лишь восемь процентов респондентов ожидают улучшения ситуации, тогда как даже на пике кризиса из-за пандемии COVID-19 число оптимистично настроенных граждан составляло более десяти процентов, отмечается в статье.
По словам главы DIHK Мартина Ванслебена, компании опасаются, что худшее еще впереди.
"Немецкую экономику ждет не только суровая зима, но и трудный год", — добавил он.
Так, по данным Торгово-промышленной палаты Германии, более половины компаний ожидают сокращения объемов бизнеса в течение года. Правительство, в свою очередь, прогнозирует рост экономики ФРГ на 1,4 процента в этом году и спад на 0,4 процента в следующем году, резюмировалось в материале.
После начала российской спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.