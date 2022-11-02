20:16 02.11.2022 (обновлено: 20:27 02.11.2022)
Цены на газ в Европе выросли до 1387 долларов за тысячу кубов
ICE: цены на газ в Европе выросли на 16,6 процента, дойдя до 1387 долларов за тысячу кубов
Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги среды ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие - декабрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе - у отметки 1185,4 доллара за тысячу кубометров (-0,3%), что является ценовым минимумом торгового дня. Однако вскоре котировки перешли к росту и на закрытии достигли своего ценового максимума - 1386,5 доллара (+16,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1189,4 доллара за тысячу кубометров.
В начале марта эти газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. И, хотя средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2% в месячном выражении), а в сентябре составляла 2093 доллара (-14,6%), еще в августе она была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Опрошенные РИА Новости аналитики связывали снижение биржевых цен в Европе с прежних максимумов с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах - выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту.
31 октября, 14:40Импорт газа через турецкий хаб может повысить цены, считают в Eni