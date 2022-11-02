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Цены на газ в Европе выросли до 1387 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 02.11.2022
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Цены на газ в Европе выросли до 1387 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе выросли до 1387 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 02.11.2022
Цены на газ в Европе выросли до 1387 долларов за тысячу кубов
Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги среды ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:16
2022-11-02T20:27
экономика
европа
группа газ
россия
цены на нефть
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги среды ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе - у отметки 1185,4 доллара за тысячу кубометров (-0,3%), что является ценовым минимумом торгового дня. Однако вскоре котировки перешли к росту и на закрытии достигли своего ценового максимума - 1386,5 доллара (+16,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1189,4 доллара за тысячу кубометров.В начале марта эти газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. И, хотя средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2% в месячном выражении), а в сентябре составляла 2093 доллара (-14,6%), еще в августе она была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Опрошенные РИА Новости аналитики связывали снижение биржевых цен в Европе с прежних максимумов с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах - выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту.
https://ria.ru/20221101/pkhg-1828363582.html
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экономика, европа, группа газ, россия, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Европа, Группа ГАЗ, Россия, Цены на нефть, Евросоюз, Санкции в отношении России
20:16 02.11.2022 (обновлено: 20:27 02.11.2022)
 
Цены на газ в Европе выросли до 1387 долларов за тысячу кубов

ICE: цены на газ в Европе выросли на 16,6 процента, дойдя до 1387 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / СтрингерЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги среды ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие - декабрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе - у отметки 1185,4 доллара за тысячу кубометров (-0,3%), что является ценовым минимумом торгового дня. Однако вскоре котировки перешли к росту и на закрытии достигли своего ценового максимума - 1386,5 доллара (+16,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1189,4 доллара за тысячу кубометров.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 12:15
В "Газпроме" ожидают высокую нагрузку на европейские ПХГ этой зимой
В начале марта эти газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. И, хотя средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2% в месячном выражении), а в сентябре составляла 2093 доллара (-14,6%), еще в августе она была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Опрошенные РИА Новости аналитики связывали снижение биржевых цен в Европе с прежних максимумов с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах - выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту.
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 14:40
Импорт газа через турецкий хаб может повысить цены, считают в Eni
 
ЭкономикаЕвропаГруппа ГАЗРоссияЦены на нефтьЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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