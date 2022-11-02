https://ria.ru/20221102/gaz-1828796908.html

Цены на газ в Европе выросли до 1387 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе выросли до 1387 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 02.11.2022

Цены на газ в Европе выросли до 1387 долларов за тысячу кубов

Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги среды ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:16

2022-11-02T20:16

2022-11-02T20:27

экономика

европа

группа газ

россия

цены на нефть

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802955261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2118c64197f44d33e18cb0c740ee17a4.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги среды ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе - у отметки 1185,4 доллара за тысячу кубометров (-0,3%), что является ценовым минимумом торгового дня. Однако вскоре котировки перешли к росту и на закрытии достигли своего ценового максимума - 1386,5 доллара (+16,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1189,4 доллара за тысячу кубометров.В начале марта эти газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. И, хотя средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2% в месячном выражении), а в сентябре составляла 2093 доллара (-14,6%), еще в августе она была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Опрошенные РИА Новости аналитики связывали снижение биржевых цен в Европе с прежних максимумов с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах - выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту.

https://ria.ru/20221101/pkhg-1828363582.html

https://ria.ru/20221031/khab-1828119230.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, группа газ, россия, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии