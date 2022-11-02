19:43 02.11.2022 (обновлено: 20:00 02.11.2022)
Цены на газ в Европе превысили 1350 долларов за тысячу кубов
ICE: биржевые цены на газ в Европе превысили 1350 долларов за тысячу кубов
Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе дорожают на 13,6%, перешагнули 1350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие - декабрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе - у отметки 1185,4 доллара за тысячу кубометров (-0,3%). Однако вскоре котировки перешли к росту. В приближении закрытия торгов цены превысили 1300 долларов. По состоянию на 19.42 мск росли на 13,6%, превышали 1350 долларов за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1189,4 доллара за тысячу кубометров.
В начале марта эти газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. И, хотя средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2% в месячном выражении), а в сентябре составляла 2093 доллара (-14,6%), еще в августе она была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Опрошенные РИА Новости аналитики связывали снижение биржевых цен в Европе с прежних максимумов с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах - выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту.