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Ефимов: два корпуса индустриального парка "Руднево" ввели в эксплуатацию
Ефимов: два корпуса индустриального парка "Руднево" ввели в эксплуатацию - РИА Новости, 02.11.2022
Ефимов: два корпуса индустриального парка "Руднево" ввели в эксплуатацию
Первые два корпуса индустриального парка "Руднево" - новой площадки столичной ОЭЗ - введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба комплекса экономической... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:25
2022-11-02T16:25
2022-11-02T16:25
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Первые два корпуса индустриального парка "Руднево" - новой площадки столичной ОЭЗ - введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы."В эксплуатацию ввели два корпуса, которые занимают земельный участок площадью около одного гектара. После полного завершения строительства современный многофункциональный комплекс "Руднево" станет крупнейшим индустриальным парком Москвы. Объем частных инвестиций в новые производства, которые разместятся там, превысит 12,5 миллиардов рублей", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как отмечается в сообщении, общая площадь производственных объектов "Руднево" превысит 200 тысяч квадратных метров. При этом будущие резиденты индустриального парка смогут как арендовать уже готовые помещения, так и строить объекты под свои конкретные нужды.На данный момент уже свыше ста инвесторов подали заявки на размещение производств в "Руднево". В частности, планируется открыть предприятия по выпуску медицинского оборудования, реагентов для медицинских лабораторий, печатных плат и другой высокотехнологичной продукции, в том числе - оборудования и программного обеспечения для беспилотников.Ранее о вводе в эксплуатацию первых корпусов индустриального парка "Руднево" сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Первые два корпуса индустриального парка "Руднево" - новой площадки столичной ОЭЗ - введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
"В эксплуатацию ввели два корпуса, которые занимают земельный участок площадью около одного гектара. После полного завершения строительства современный многофункциональный комплекс "Руднево" станет крупнейшим индустриальным парком Москвы. Объем частных инвестиций в новые производства, которые разместятся там, превысит 12,5 миллиардов рублей", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
.
Как отмечается в сообщении, общая площадь производственных объектов "Руднево" превысит 200 тысяч квадратных метров. При этом будущие резиденты индустриального парка смогут как арендовать уже готовые помещения, так и строить объекты под свои конкретные нужды.
На данный момент уже свыше ста инвесторов подали заявки на размещение производств в "Руднево". В частности, планируется открыть предприятия по выпуску медицинского оборудования, реагентов для медицинских лабораторий, печатных плат и другой высокотехнологичной продукции, в том числе - оборудования и программного обеспечения для беспилотников.
Ранее о вводе в эксплуатацию первых корпусов индустриального парка "Руднево" сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин
.