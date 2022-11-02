https://ria.ru/20221102/don-1828672067.html

В Ростовской области могут создать "Дом народов Дона"

В Ростовской области могут создать "Дом народов Дона" - РИА Новости, 02.11.2022

В Ростовской области могут создать "Дом народов Дона"

"Дом народов Дона", который объединит на одной площадке представителей национально-культурных и религиозных диаспор Ростовской области, может быть создан в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:26

2022-11-02T14:26

2022-11-02T16:29

ростовская область

игорь гуськов

ростовская область

ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. "Дом народов Дона", который объединит на одной площадке представителей национально-культурных и религиозных диаспор Ростовской области, может быть создан в Ростове-на-Дону, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.В среду в Ростове-на-Дону проходит "Конгресс народов Дона", приуроченный ко Дню народного единства. В рамках мероприятия прошло заседание консультативного совета по межэтническим отношениям при губернаторе Ростовской области, круглые столы "Фашизм - вернувшаяся проблема прошлого" и "Межнациональное согласие и конфликтологическая экспертиза развития поликультурного общества Дона"."У нас есть планы, чтобы в перспективе у нас появился полноценный "Дом народов Дона", где бы разместилась эта организация ("Агентство развития гражданских инициатив в Ростовской области") и были бы офисы каждого из ваших подразделений", - обратился Гуськов к представителям национально-культурных и религиозных диаспор региона.Он отметил, что на такой площадке можно было бы проводить совместные мероприятия, готовить заявки для грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений.На заседании представители этнических землячеств и диаспор, казачества, религиозных организаций, правительства и депутаты также обсудили реализацию этнокультурных проектов на территории региона. Кроме того, обсуждалась возможность оказания гуманитарной помощи и налаживания взаимодействия с новыми регионами РФ.

https://ria.ru/20221031/avtodoroga-1828138195.html

https://ria.ru/20221026/spravochnik-1826988908.html

ростовская область

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игорь гуськов, ростовская область, ростов-на-дону, россия