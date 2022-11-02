https://ria.ru/20221102/don-1828672067.html
В Ростовской области могут создать "Дом народов Дона"
В Ростовской области могут создать "Дом народов Дона" - РИА Новости, 02.11.2022
В Ростовской области могут создать "Дом народов Дона"
"Дом народов Дона", который объединит на одной площадке представителей национально-культурных и религиозных диаспор Ростовской области, может быть создан в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:26
2022-11-02T14:26
2022-11-02T16:29
ростовская область
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. "Дом народов Дона", который объединит на одной площадке представителей национально-культурных и религиозных диаспор Ростовской области, может быть создан в Ростове-на-Дону, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.В среду в Ростове-на-Дону проходит "Конгресс народов Дона", приуроченный ко Дню народного единства. В рамках мероприятия прошло заседание консультативного совета по межэтническим отношениям при губернаторе Ростовской области, круглые столы "Фашизм - вернувшаяся проблема прошлого" и "Межнациональное согласие и конфликтологическая экспертиза развития поликультурного общества Дона"."У нас есть планы, чтобы в перспективе у нас появился полноценный "Дом народов Дона", где бы разместилась эта организация ("Агентство развития гражданских инициатив в Ростовской области") и были бы офисы каждого из ваших подразделений", - обратился Гуськов к представителям национально-культурных и религиозных диаспор региона.Он отметил, что на такой площадке можно было бы проводить совместные мероприятия, готовить заявки для грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений.На заседании представители этнических землячеств и диаспор, казачества, религиозных организаций, правительства и депутаты также обсудили реализацию этнокультурных проектов на территории региона. Кроме того, обсуждалась возможность оказания гуманитарной помощи и налаживания взаимодействия с новыми регионами РФ.
https://ria.ru/20221031/avtodoroga-1828138195.html
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игорь гуськов, ростовская область, ростов-на-дону, россия
Ростовская область , Игорь Гуськов, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия
14:26 02.11.2022 (обновлено: 16:29 02.11.2022)
В Ростовской области могут создать "Дом народов Дона"
Первый зам губернатора Гуськов: в Ростовской области могут создать "Дом народов Дона"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. "Дом народов Дона", который объединит на одной площадке представителей национально-культурных и религиозных диаспор Ростовской области, может быть создан в Ростове-на-Дону, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
В среду в Ростове-на-Дону проходит "Конгресс народов Дона", приуроченный ко Дню народного единства. В рамках мероприятия прошло заседание консультативного совета по межэтническим отношениям при губернаторе Ростовской области, круглые столы "Фашизм - вернувшаяся проблема прошлого" и "Межнациональное согласие и конфликтологическая экспертиза развития поликультурного общества Дона".
"У нас есть планы, чтобы в перспективе у нас появился полноценный "Дом народов Дона", где бы разместилась эта организация ("Агентство развития гражданских инициатив в Ростовской области") и были бы офисы каждого из ваших подразделений", - обратился Гуськов к представителям национально-культурных и религиозных диаспор региона.
Он отметил, что на такой площадке можно было бы проводить совместные мероприятия, готовить заявки для грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений.
На заседании представители этнических землячеств и диаспор, казачества, религиозных организаций, правительства и депутаты также обсудили реализацию этнокультурных проектов на территории региона. Кроме того, обсуждалась возможность оказания гуманитарной помощи и налаживания взаимодействия с новыми регионами РФ
.