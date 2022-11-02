ВСУ обстреляли Макеевку, Зайцево и Старомихайловку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Старомихайловку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Старомихайловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 16.00, 16.15 и 16.30 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки в общей сложности девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 15.55 украинские войска обстреляли Зайцево из танка, выпустив пять снарядов, а в 16.30 выпустили по Старомихайловке шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.