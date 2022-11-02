https://ria.ru/20221102/dnr-1828727095.html

ВСУ обстреляли Макеевку, Зайцево и Старомихайловку

ВСУ обстреляли Макеевку, Зайцево и Старомихайловку - РИА Новости, 02.11.2022

ВСУ обстреляли Макеевку, Зайцево и Старомихайловку

Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Старомихайловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:58

2022-11-02T16:58

2022-11-02T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

зайцево

старомихайловка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Старомихайловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 16.00, 16.15 и 16.30 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки в общей сложности девять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.55 украинские войска обстреляли Зайцево из танка, выпустив пять снарядов, а в 16.30 выпустили по Старомихайловке шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

зайцево

старомихайловка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, зайцево, старомихайловка, сцкк, нато