https://ria.ru/20221102/dnr-1828673636.html

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное - РИА Новости, 02.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное

Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Минеральному 24 снаряда, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:29

2022-11-02T14:29

2022-11-02T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Минеральному 24 снаряда, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 13.50 украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 13.55 по Куйбышевскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 13.55 украинские войска обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато