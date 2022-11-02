ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Минеральному 24 снаряда
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Минеральному 24 снаряда, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 13.50 украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 13.55 по Куйбышевскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 13.55 украинские войска обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.