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В Чехии сделали неожиданное признание о России - РИА Новости, 02.11.2022
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В Чехии сделали неожиданное признание о России
В Чехии сделали неожиданное признание о России - РИА Новости, 02.11.2022
В Чехии сделали неожиданное признание о России
Чехия несется "в глубокую экономическую и социальную пропасть", при этом кризис показал, что процветание страны обеспечивалось дешевой энергией и доступным... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T01:28
2022-11-02T01:28
в мире
чехия
россия
украина
европарламент
евросоюз
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Чехия несется "в глубокую экономическую и социальную пропасть", при этом кризис показал, что процветание страны обеспечивалось дешевой энергией и доступным сырьем из России, такое мнение на страницах Časopis argument выразил профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер."Энергия сжирает львиную долю семейных бюджетов, и из-за ее высокой стоимости балансируют на грани банкротства немало компаний, начиная с мелких и средних предприятий и заканчивая настоящими колоссами. Инфляция обесценивает сбережения и угрожает уровню жизни всех… Резко растут цены на продукты, в том числе самые основные", - написал он.При этом в беспрецедентном экономическом и социальном спаде чешское правительство обвиняет Россию, напомнил Келлер. "Что примечательно, никто из тех, кто предлагает подобное объяснение, не задумывается о весьма странных последствиях, которые из него следуют", - продолжает он.Чехии грозят проблемы куда более серьезные, чем при переходе от плановой экономики к рыночной в 90-е годы прошлого века. При этом процветание, которое должны были гарантировать приватизация и передача стратегических и финансовых отраслей под контроль иностранных инвесторов, откладывается на "неопределенный срок", заявил автор.При этом стало ясно, что процветание страны, а для многих лишь его перспектива, не было основано на переходе от социализма к капитализму или на вступлении в Европейский Союз, выразил мнение он. "Главной предпосылкой к процветанию была дешевая энергия, доступное сырье и выгодные коммерческие отношения", - указал Келлер, добавив, что все это "испарилось" после обострения конфликта на Украине и введения антироссийских санкций.По его мнению, этот фактор повлиял на экономику Чехии намного сильнее, чем приватизация, иностранные инвесторы и вступление в ЕС. "Нынешнее правительство, по-видимому, этот факт совершенно не осознает. Напротив, своими скромными силами оно старается поспособствовать обострению конфликта, который обнажает иллюзорность многого из того, что сулило нам процветание", - резюмировал экс-парламентарий.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221101/sanktsii-1828323586.html
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в мире, чехия, россия, украина, европарламент, евросоюз
В мире, Чехия, Россия, Украина, Европарламент, Евросоюз
01:28 02.11.2022
 
В Чехии сделали неожиданное признание о России

Профессор Келлер: процветание Чехии основывалось на дешевой российской энергии и сырье

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаги Чешской Республики и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Чехия несется "в глубокую экономическую и социальную пропасть", при этом кризис показал, что процветание страны обеспечивалось дешевой энергией и доступным сырьем из России, такое мнение на страницах Časopis argument выразил профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер.
"Энергия сжирает львиную долю семейных бюджетов, и из-за ее высокой стоимости балансируют на грани банкротства немало компаний, начиная с мелких и средних предприятий и заканчивая настоящими колоссами. Инфляция обесценивает сбережения и угрожает уровню жизни всех… Резко растут цены на продукты, в том числе самые основные", - написал он.
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При этом в беспрецедентном экономическом и социальном спаде чешское правительство обвиняет Россию, напомнил Келлер. "Что примечательно, никто из тех, кто предлагает подобное объяснение, не задумывается о весьма странных последствиях, которые из него следуют", - продолжает он.
Чехии грозят проблемы куда более серьезные, чем при переходе от плановой экономики к рыночной в 90-е годы прошлого века. При этом процветание, которое должны были гарантировать приватизация и передача стратегических и финансовых отраслей под контроль иностранных инвесторов, откладывается на "неопределенный срок", заявил автор.
При этом стало ясно, что процветание страны, а для многих лишь его перспектива, не было основано на переходе от социализма к капитализму или на вступлении в Европейский Союз, выразил мнение он. "Главной предпосылкой к процветанию была дешевая энергия, доступное сырье и выгодные коммерческие отношения", - указал Келлер, добавив, что все это "испарилось" после обострения конфликта на Украине и введения антироссийских санкций.
По его мнению, этот фактор повлиял на экономику Чехии намного сильнее, чем приватизация, иностранные инвесторы и вступление в ЕС. "Нынешнее правительство, по-видимому, этот факт совершенно не осознает. Напротив, своими скромными силами оно старается поспособствовать обострению конфликта, который обнажает иллюзорность многого из того, что сулило нам процветание", - резюмировал экс-парламентарий.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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