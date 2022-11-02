https://ria.ru/20221102/bezopasnost-1828669739.html
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.11.2022
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:11
2022-11-02T17:11
2022-11-02T17:11
политика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828671002_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43b2ebb29dadaab7d322cd65d85e5ed3.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828671002_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0da4c5989cb5ae1394bb8e174e3bb42d.jpg
LIVE: Путин проводит совещание с членами Совбеза_2 ноября
LIVE: Путин проводит совещание с членами Совбеза_2 ноября
2022-11-02T17:11
true
PT3M46S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
2022-11-02T17:11
true
PT3M46S
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.