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Премьер Сербии сообщила о неизвестных беспилотниках вблизи Косово - РИА Новости, 02.11.2022
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Премьер Сербии сообщила о неизвестных беспилотниках вблизи Косово
Премьер Сербии сообщила о неизвестных беспилотниках вблизи Косово - РИА Новости, 02.11.2022
Премьер Сербии сообщила о неизвестных беспилотниках вблизи Косово
Беспилотники неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T00:25
2022-11-02T00:28
в мире
александр вучич
ана брнабич
сербия
приштина
ми-35
миг-29
косово
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БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Беспилотники неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией, сообщила премьер Ана Брнабич и пообещала в случае повторения такой ситуации сбивать БПЛА.На КПП, которые отделяют самопровозглашенную республику Косово от Сербии, в полночь вторника вступило в силу решение Приштины об обязательной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Косовские "таможенники" начали выдавать водителям с номерами, полученными от властей Сербии, письменные предупреждения.Глава сербского МО Милош Вучевич сообщил утром, что согласно приказу верховного главнокомандующего президента Александра Вучича, армия Сербии повысила готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов"."Беспилотники снимали наши позиции в наземной зоне безопасности (5 километров вглубь центральной Сербии от административной линии – ред.) и две наших казармы, меня оповестил президент и верховный главнокомандующий, он дал приказ усилить "полицейскую защиту" в воздухе, этот приказ остается в силе и будет действовать постоянно. Если такие вещи будут повторяться, мы собьем каждый такой аппарат, как это бы сделала любая другая страна", - заявила Брнабич в эфире Радио и телевидения Сербии.Она отказалась озвучить предположения, чьи это могли быть дроны. Сербские СМИ сообщили во вторник, что в воздух были подняты МиГ-29, но к их появлению БПЛА уже скрылись.Представители косовских сербов - партия "Сербский список" - провели 27 октября срочную встречу с президентом Сербии, затем состоялось заседание национального совбеза. По словам лидера "Сербского списка" Горана Ракича, в случае силовых акций косовоалбанских властей в Приштине сербы будут защищать себя мирно и перекроют трассы, но "не знают, во что это выльется". После заседания совбеза Вучич сообщил, что план Приштины - позволять людям выезжать из края с сербскими номерами и не впускать их назад. Он подчеркнул, что Белград не допустит насилия и убийств сербов косовоалбанскими властями.В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.В Приштине требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221101/serbiya-1828406022.html
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в мире, александр вучич, ана брнабич, сербия, приштина, ми-35, миг-29, косово
В мире, Александр Вучич, Ана Брнабич, Сербия, Приштина, Ми-35, МиГ-29, Косово
00:25 02.11.2022 (обновлено: 00:28 02.11.2022)
 
Премьер Сербии сообщила о неизвестных беспилотниках вблизи Косово

Премьер Сербии Брнабич: беспилотники снимали позиции сербских военных вблизи Косово

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПремьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Беспилотники неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией, сообщила премьер Ана Брнабич и пообещала в случае повторения такой ситуации сбивать БПЛА.
На КПП, которые отделяют самопровозглашенную республику Косово от Сербии, в полночь вторника вступило в силу решение Приштины об обязательной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Косовские "таможенники" начали выдавать водителям с номерами, полученными от властей Сербии, письменные предупреждения.
Военнослужащие Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 14:17
Сербская армия подняла уровень готовности из-за ситуации в Косово
Глава сербского МО Милош Вучевич сообщил утром, что согласно приказу верховного главнокомандующего президента Александра Вучича, армия Сербии повысила готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов".
"Беспилотники снимали наши позиции в наземной зоне безопасности (5 километров вглубь центральной Сербии от административной линии – ред.) и две наших казармы, меня оповестил президент и верховный главнокомандующий, он дал приказ усилить "полицейскую защиту" в воздухе, этот приказ остается в силе и будет действовать постоянно. Если такие вещи будут повторяться, мы собьем каждый такой аппарат, как это бы сделала любая другая страна", - заявила Брнабич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Она отказалась озвучить предположения, чьи это могли быть дроны. Сербские СМИ сообщили во вторник, что в воздух были подняты МиГ-29, но к их появлению БПЛА уже скрылись.
Представители косовских сербов - партия "Сербский список" - провели 27 октября срочную встречу с президентом Сербии, затем состоялось заседание национального совбеза. По словам лидера "Сербского списка" Горана Ракича, в случае силовых акций косовоалбанских властей в Приштине сербы будут защищать себя мирно и перекроют трассы, но "не знают, во что это выльется". После заседания совбеза Вучич сообщил, что план Приштины - позволять людям выезжать из края с сербскими номерами и не впускать их назад. Он подчеркнул, что Белград не допустит насилия и убийств сербов косовоалбанскими властями.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 14:08В мире
МО Сербии: армия приведена в боеготовность на фоне ситуации в Косове
В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.
В Приштине требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Российский посол связал напряженность в Косово с давлением Запада на Сербию
 
В миреАлександр ВучичАна БрнабичСербияПриштинаМи-35МиГ-29Косово
 
 
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