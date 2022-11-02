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Эрдоган рассказал, когда планируется запуск АЭС "Аккую" - РИА Новости, 02.11.2022
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Эрдоган рассказал, когда планируется запуск АЭС "Аккую"
Эрдоган рассказал, когда планируется запуск АЭС "Аккую" - РИА Новости, 02.11.2022
Эрдоган рассказал, когда планируется запуск АЭС "Аккую"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запуск АЭС "Аккую" запланирован на конец 2023 - начало 2024 года, по его словам, Анкара намерена работать с Москвой... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:21
2022-11-02T23:28
турция
анкара (провинция)
москва
аэс "аккую"
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запуск АЭС "Аккую" запланирован на конец 2023 - начало 2024 года, по его словам, Анкара намерена работать с Москвой по строительству, как минимум, еще двух АЭС."В конце 2023 – начале 2024 года мы планируем запустить АЭС "Аккую". Еще мы обсуждаем с российской стороной строительство АЭС в Синопе. Есть планы по строительству еще одной, по месту сейчас рассматриваются различные варианты", - сообщил Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
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турция
анкара (провинция)
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турция, анкара (провинция), москва, аэс "аккую"
Турция, Анкара (провинция), Москва, АЭС "Аккую"
22:21 02.11.2022 (обновлено: 23:28 02.11.2022)
 
Эрдоган рассказал, когда планируется запуск АЭС "Аккую"

Эрдоган: запуск АЭС "Аккую" запланирован на конец 2023 - начало 2024 года

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальной встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в резиденции "Акорда" в Астане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальной встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в резиденции Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальной встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в резиденции "Акорда" в Астане. Архивное фото
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запуск АЭС "Аккую" запланирован на конец 2023 - начало 2024 года, по его словам, Анкара намерена работать с Москвой по строительству, как минимум, еще двух АЭС.
"В конце 2023 – начале 2024 года мы планируем запустить АЭС "Аккую". Еще мы обсуждаем с российской стороной строительство АЭС в Синопе. Есть планы по строительству еще одной, по месту сейчас рассматриваются различные варианты", - сообщил Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 22:27
Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции
 
ТурцияАнкара (провинция)МоскваАЭС "Аккую"
 
 
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