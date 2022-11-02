https://ria.ru/20221102/akkuyu-1828823431.html
Эрдоган рассказал, когда планируется запуск АЭС "Аккую"
Эрдоган рассказал, когда планируется запуск АЭС "Аккую" - РИА Новости, 02.11.2022
Эрдоган рассказал, когда планируется запуск АЭС "Аккую"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запуск АЭС "Аккую" запланирован на конец 2023 - начало 2024 года, по его словам, Анкара намерена работать с Москвой... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:21
2022-11-02T22:21
2022-11-02T23:28
турция
анкара (провинция)
москва
аэс "аккую"
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запуск АЭС "Аккую" запланирован на конец 2023 - начало 2024 года, по его словам, Анкара намерена работать с Москвой по строительству, как минимум, еще двух АЭС."В конце 2023 – начале 2024 года мы планируем запустить АЭС "Аккую". Еще мы обсуждаем с российской стороной строительство АЭС в Синопе. Есть планы по строительству еще одной, по месту сейчас рассматриваются различные варианты", - сообщил Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
https://ria.ru/20221102/gaz-1828816739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анкара (провинция), москва, аэс "аккую"
Турция, Анкара (провинция), Москва, АЭС "Аккую"
22:21 02.11.2022 (обновлено: 23:28 02.11.2022)
Эрдоган рассказал, когда планируется запуск АЭС "Аккую"
Эрдоган: запуск АЭС "Аккую" запланирован на конец 2023 - начало 2024 года