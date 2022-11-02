https://ria.ru/20221102/akkuyu-1828823431.html

Эрдоган рассказал, когда планируется запуск АЭС "Аккую"

Эрдоган рассказал, когда планируется запуск АЭС "Аккую" - РИА Новости, 02.11.2022

Эрдоган рассказал, когда планируется запуск АЭС "Аккую"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запуск АЭС "Аккую" запланирован на конец 2023 - начало 2024 года, по его словам, Анкара намерена работать с Москвой... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:21

2022-11-02T22:21

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турция

анкара (провинция)

москва

аэс "аккую"

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запуск АЭС "Аккую" запланирован на конец 2023 - начало 2024 года, по его словам, Анкара намерена работать с Москвой по строительству, как минимум, еще двух АЭС."В конце 2023 – начале 2024 года мы планируем запустить АЭС "Аккую". Еще мы обсуждаем с российской стороной строительство АЭС в Синопе. Есть планы по строительству еще одной, по месту сейчас рассматриваются различные варианты", - сообщил Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

https://ria.ru/20221102/gaz-1828816739.html

турция

анкара (провинция)

москва

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Евгения Нефедова

турция, анкара (провинция), москва, аэс "аккую"