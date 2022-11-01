https://ria.ru/20221101/zhurnalisty-1828532279.html

Поддубный готов предоставить свидетельства охоты Киева на военкоров

Поддубный готов предоставить свидетельства охоты Киева на военкоров - РИА Новости, 01.11.2022

Поддубный готов предоставить свидетельства охоты Киева на военкоров

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что готов предоставить структурам ООН свидетельства охоты, открытой Киевом на российских военкоров, если со... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T22:45

2022-11-01T22:45

2022-11-01T22:45

специальная военная операция на украине

евгений поддубный

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ООН, 1 ноя - РИА Новости. Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что готов предоставить структурам ООН свидетельства охоты, открытой Киевом на российских военкоров, если со стороны организации будет интерес.Во вторник в штаб-квартире ООН проходит презентация документального фильма RT "Военкоры".В мероприятии в числе прочих по видеосвязи принимает участие Поддубный.Отвечая на вопрос РИА Новости о том, готовы ли российские военкоры предоставить ООН свидетельства охоты Киевом на них, Поддубный сказал: "Что касается сбора информации и данных для предоставления в ООН, то если какая-либо структура ООН заинтересуется этими фактами, мы предоставим в полном объеме эти данные".Отвечая на вопрос о методах охоты Киева на российских военкоров, Поддубный отметил, что тактику терроризма в отношении журналистов Киев избрал еще с 2014 года.Он напомнил о создании скандально известного сайта "Миротворец", в базе которого содержатся данные и некоторых российских журналистах. Он также привел историю с задержанием Кирилла Вышинского в 2018 году, который "находился в заложниках у киевского режима". Ранее возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Вышинский больше года провел под стражей на Украине по надуманному обвинению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В 2019 году Россия добилась его освобождения, и он вернулся в РФ."Страны Запада потакают такому варварскому подходу киевского режима. Более того, западные страны вводят персональные санкции - это такой акт одобрения киевского режима, некая индульгенция на варварские действия по отношению к неугодным репортерам", - добавил он.

https://ria.ru/20220823/donbass-1811494094.html

https://ria.ru/20220705/veteran-1800486913.html

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евгений поддубный, в мире, россия, украина, вгтрк, оон, донбасс