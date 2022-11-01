Рейтинг@Mail.ru
Поддубный готов предоставить свидетельства охоты Киева на военкоров - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/zhurnalisty-1828532279.html
Поддубный готов предоставить свидетельства охоты Киева на военкоров
Поддубный готов предоставить свидетельства охоты Киева на военкоров - РИА Новости, 01.11.2022
Поддубный готов предоставить свидетельства охоты Киева на военкоров
Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что готов предоставить структурам ООН свидетельства охоты, открытой Киевом на российских военкоров, если со... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T22:45
2022-11-01T22:45
специальная военная операция на украине
евгений поддубный
в мире
россия
украина
вгтрк
оон
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136552/75/1365527508_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_97e9db8f764b72d3a7f20dc50bd5d3a8.jpg
ООН, 1 ноя - РИА Новости. Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что готов предоставить структурам ООН свидетельства охоты, открытой Киевом на российских военкоров, если со стороны организации будет интерес.Во вторник в штаб-квартире ООН проходит презентация документального фильма RT "Военкоры".В мероприятии в числе прочих по видеосвязи принимает участие Поддубный.Отвечая на вопрос РИА Новости о том, готовы ли российские военкоры предоставить ООН свидетельства охоты Киевом на них, Поддубный сказал: "Что касается сбора информации и данных для предоставления в ООН, то если какая-либо структура ООН заинтересуется этими фактами, мы предоставим в полном объеме эти данные".Отвечая на вопрос о методах охоты Киева на российских военкоров, Поддубный отметил, что тактику терроризма в отношении журналистов Киев избрал еще с 2014 года.Он напомнил о создании скандально известного сайта "Миротворец", в базе которого содержатся данные и некоторых российских журналистах. Он также привел историю с задержанием Кирилла Вышинского в 2018 году, который "находился в заложниках у киевского режима". Ранее возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Вышинский больше года провел под стражей на Украине по надуманному обвинению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В 2019 году Россия добилась его освобождения, и он вернулся в РФ."Страны Запада потакают такому варварскому подходу киевского режима. Более того, западные страны вводят персональные санкции - это такой акт одобрения киевского режима, некая индульгенция на варварские действия по отношению к неугодным репортерам", - добавил он.
https://ria.ru/20220823/donbass-1811494094.html
https://ria.ru/20220705/veteran-1800486913.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136552/75/1365527508_135:0:1910:1331_1920x0_80_0_0_03432e45e70015a7580738affce1e4fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений поддубный, в мире, россия, украина, вгтрк, оон, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Евгений Поддубный, В мире, Россия, Украина, ВГТРК, ООН, Донбасс
22:45 01.11.2022
 
Поддубный готов предоставить свидетельства охоты Киева на военкоров

Журналист Поддубный готов предоставить свидетельства охоты Киева на российских военкоров

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЕвгений Поддубный, военный корреспондент, ВГТРК
Евгений Поддубный, военный корреспондент, ВГТРК - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Евгений Поддубный, военный корреспондент, ВГТРК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 ноя - РИА Новости. Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что готов предоставить структурам ООН свидетельства охоты, открытой Киевом на российских военкоров, если со стороны организации будет интерес.
Во вторник в штаб-квартире ООН проходит презентация документального фильма RT "Военкоры".
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 11:05Специальная военная операция на Украине
Российские военкоры рассказали о работе в Донбассе
В мероприятии в числе прочих по видеосвязи принимает участие Поддубный.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, готовы ли российские военкоры предоставить ООН свидетельства охоты Киевом на них, Поддубный сказал: "Что касается сбора информации и данных для предоставления в ООН, то если какая-либо структура ООН заинтересуется этими фактами, мы предоставим в полном объеме эти данные".
Отвечая на вопрос о методах охоты Киева на российских военкоров, Поддубный отметил, что тактику терроризма в отношении журналистов Киев избрал еще с 2014 года.
Он напомнил о создании скандально известного сайта "Миротворец", в базе которого содержатся данные и некоторых российских журналистах. Он также привел историю с задержанием Кирилла Вышинского в 2018 году, который "находился в заложниках у киевского режима". Ранее возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Вышинский больше года провел под стражей на Украине по надуманному обвинению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В 2019 году Россия добилась его освобождения, и он вернулся в РФ.
"Для киевского режима неугодные репортеры, причем не только российские (здесь национальность и флаг играют незначительную роль) стали настоящей целью. В Киеве позволяют, например, объявить настоящую охоту на российских военных корреспондентов, предлагают денежные вознаграждения за убийство российских репортеров", - рассказал Поддубный.
"Страны Запада потакают такому варварскому подходу киевского режима. Более того, западные страны вводят персональные санкции - это такой акт одобрения киевского режима, некая индульгенция на варварские действия по отношению к неугодным репортерам", - добавил он.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 17:57
Депутат ГД: военкоры смогут получить статус ветерана после дня командировки
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПоддубныйВ миреРоссияУкраинаВГТРКООНДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала