14:43 01.11.2022 (обновлено: 16:48 01.11.2022)
В Китае поддержали Москву после заявлений Запада о зерновой сделке
Китайская газета Global Times обвинила Запад в развязывании продовольственного кризиса
© AP Photo / Kostiantyn LiberovХранилища с зерном в порту Одессы
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Хранилища с зерном в порту Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Критикуя приостановку участия России в зерновой сделке, Запад забывает, что санкции против Москвы создали гораздо большую угрозу для мирового продовольственного рынка, заявили в беседе с Global Times китайские эксперты.
Старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзыго подчеркнул, что эмбарго на жизненно важные для сельского хозяйства российские товары подстегнуло кризис для глобального Юга.
"Санкции значат, что Россия не смогла импортировать необходимые удобрения и семена, что является более серьезной причиной скачка цен на мировом рынке продовольствия и большей угрозой для глобальной продовольственной безопасности", — пояснил Ли Цзыго.
По его словам, вовлеченные стороны, особенно западные страны, должны перестать подливать масла в огонь.
Россия в минувшую субботу приостановила действие стамбульской продуктовой сделки на неопределенный срок. Как пояснили в Минобороны, 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.