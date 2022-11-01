https://ria.ru/20221101/zerno-1828414411.html

В Китае поддержали Москву после заявлений Запада о зерновой сделке

В Китае поддержали Москву после заявлений Запада о зерновой сделке - РИА Новости, 01.11.2022

В Китае поддержали Москву после заявлений Запада о зерновой сделке

Критикуя приостановку участия России в зерновой сделке, Запад забывает, что санкции против Москвы создали гораздо большую угрозу для мирового продовольственного РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:43

2022-11-01T14:43

2022-11-01T16:48

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Критикуя приостановку участия России в зерновой сделке, Запад забывает, что санкции против Москвы создали гораздо большую угрозу для мирового продовольственного рынка, заявили в беседе с Global Times китайские эксперты.Старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзыго подчеркнул, что эмбарго на жизненно важные для сельского хозяйства российские товары подстегнуло кризис для глобального Юга.По его словам, вовлеченные стороны, особенно западные страны, должны перестать подливать масла в огонь.Запад намеренно умалчивает, что атаки на российскую гражданскую инфраструктуру значительно участились после теракта на Крымском мосту, отметили собеседники газеты. По их мнению, причиной эскалации стали действия США и ЕС.Россия в минувшую субботу приостановила действие стамбульской продуктовой сделки на неопределенный срок. Как пояснили в Минобороны, 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

https://ria.ru/20221031/sdelka-1828284755.html

https://ria.ru/20221101/sdelka-1828362469.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, россия, москва, севастополь, евросоюз, китай, оон