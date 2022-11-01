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Анкара ожидает, что Россия вернется к инспекциям cухогрузов с зерном - РИА Новости, 01.11.2022
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Анкара ожидает, что Россия вернется к инспекциям cухогрузов с зерном
Анкара ожидает, что Россия вернется к инспекциям cухогрузов с зерном - РИА Новости, 01.11.2022
Анкара ожидает, что Россия вернется к инспекциям cухогрузов с зерном
Анкара ожидает, что Россия как можно скорее вернется к инспекциям cухогрузов с зерном в Босфорском проливе, пишет во вторник газета Hürriyet. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T08:57
2022-11-01T09:30
анкара (провинция)
россия
владимир путин
василий небензя
украина
оон
в мире
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Анкара ожидает, что Россия как можно скорее вернется к инспекциям cухогрузов с зерном в Босфорском проливе, пишет во вторник газета Hürriyet.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."По предложению ООН было принято решение увеличить инспекционный потенциал Совместного координационного центра в Стамбуле. На входе в Босфор будут сформированы 10 новых досмотровых групп, поскольку ранее груженые зерном суда, выходящие из украинских портов, образовывали длинные очереди. Эти 10 новых команд смогут управлять 40 кораблями в день. Количество судов с зерном, ожидающих прохода через Босфор, оценивается примерно в 170 единиц. На данный момент Анкара ожидает, что Россия как можно скорее вернется к инспекциям, которые будут проводить турецкие инспекторы и инспекторы ООН", - пишет издание.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20221101/sdelka-1828308767.html
https://ria.ru/20221031/zerno-1828288982.html
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анкара (провинция), россия, владимир путин, василий небензя, украина, оон, в мире
Анкара (провинция), Россия, Владимир Путин, Василий Небензя, Украина, ООН, В мире
08:57 01.11.2022 (обновлено: 09:30 01.11.2022)
 
Анкара ожидает, что Россия вернется к инспекциям cухогрузов с зерном

Анкара ожидает, что Россия скоро вернется к инспекциям cухогрузов в Босфорском проливе

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Анкара ожидает, что Россия как можно скорее вернется к инспекциям cухогрузов с зерном в Босфорском проливе, пишет во вторник газета Hürriyet.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Володин назвал условие возобновления зерновой сделки
"По предложению ООН было принято решение увеличить инспекционный потенциал Совместного координационного центра в Стамбуле. На входе в Босфор будут сформированы 10 новых досмотровых групп, поскольку ранее груженые зерном суда, выходящие из украинских портов, образовывали длинные очереди. Эти 10 новых команд смогут управлять 40 кораблями в день. Количество судов с зерном, ожидающих прохода через Босфор, оценивается примерно в 170 единиц. На данный момент Анкара ожидает, что Россия как можно скорее вернется к инспекциям, которые будут проводить турецкие инспекторы и инспекторы ООН", - пишет издание.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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Анкара (провинция)РоссияВладимир ПутинВасилий НебензяУкраинаООНВ мире
 
 
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