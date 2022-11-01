08:57 01.11.2022 (обновлено: 09:30 01.11.2022)
Анкара ожидает, что Россия вернется к инспекциям cухогрузов с зерном
Анкара ожидает, что Россия скоро вернется к инспекциям cухогрузов в Босфорском проливе
Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Анкара ожидает, что Россия как можно скорее вернется к инспекциям cухогрузов с зерном в Босфорском проливе, пишет во вторник газета Hürriyet.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"По предложению ООН было принято решение увеличить инспекционный потенциал Совместного координационного центра в Стамбуле. На входе в Босфор будут сформированы 10 новых досмотровых групп, поскольку ранее груженые зерном суда, выходящие из украинских портов, образовывали длинные очереди. Эти 10 новых команд смогут управлять 40 кораблями в день. Количество судов с зерном, ожидающих прохода через Босфор, оценивается примерно в 170 единиц. На данный момент Анкара ожидает, что Россия как можно скорее вернется к инспекциям, которые будут проводить турецкие инспекторы и инспекторы ООН", - пишет издание.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.