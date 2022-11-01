https://ria.ru/20221101/zerno-1828311829.html

Анкара ожидает, что Россия вернется к инспекциям cухогрузов с зерном

Анкара ожидает, что Россия вернется к инспекциям cухогрузов с зерном - РИА Новости, 01.11.2022

Анкара ожидает, что Россия вернется к инспекциям cухогрузов с зерном

Анкара ожидает, что Россия как можно скорее вернется к инспекциям cухогрузов с зерном в Босфорском проливе, пишет во вторник газета Hürriyet. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T08:57

2022-11-01T08:57

2022-11-01T09:30

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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Анкара ожидает, что Россия как можно скорее вернется к инспекциям cухогрузов с зерном в Босфорском проливе, пишет во вторник газета Hürriyet.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."По предложению ООН было принято решение увеличить инспекционный потенциал Совместного координационного центра в Стамбуле. На входе в Босфор будут сформированы 10 новых досмотровых групп, поскольку ранее груженые зерном суда, выходящие из украинских портов, образовывали длинные очереди. Эти 10 новых команд смогут управлять 40 кораблями в день. Количество судов с зерном, ожидающих прохода через Босфор, оценивается примерно в 170 единиц. На данный момент Анкара ожидает, что Россия как можно скорее вернется к инспекциям, которые будут проводить турецкие инспекторы и инспекторы ООН", - пишет издание.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221101/sdelka-1828308767.html

https://ria.ru/20221031/zerno-1828288982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анкара (провинция), россия, владимир путин, василий небензя, украина, оон, в мире