Более 500 заявок от семей мобилизованных отработано на Ямале
Мобилизованные прощаются с родственниками. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Более 500 заявок от семей мобилизованных отработано в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за первый месяц проведения Всероссийской акции #МыВместе, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"За первый месяц работы Всероссийской акции #МыВместе на Ямале отработано более 500 заявок от семей мобилизованных, более половины вопросов закрыты усилиями волонтеров. Все обращения через горячую линию поступают в местные штабы акции. Они созданы в каждом муниципалитете. Затем запросы переадресуют в зависимости от тематики. Помогают семьям сообща: к работе подключились подведомственные управления, юристы, добровольцы", - говорится в сообщении.
Организационные моменты на себя взяли администрации муниципальных образований. Например, в Ноябрьске малыша перевели в сад, который расположен ближе к дому, в Красноселькупе решен вопрос с перевозкой детей в школу. Для обсуждения вопросов в очном формате проводятся встречи с сотрудниками профильных управлений. Специалисты на месте берут в работу запросы семей мобилизованных. Такие встречи уже прошли в Салехарде, Ноябрьске, Тарко-Сале.
"Из Уренгоя, Ханымея, Пуровска и Сывдармы семьи защитников доставили на комфортабельных автобусах прямо в Тарко-Сале. На встрече жены и мамы мобилизованных одновременно смогли получить консультации юриста, психолога, представителей банков, сотрудников сфер здравоохранения, образования, налоговой. Для детей в это время была организована игровая развлекательная программа", – отмечается в сообщении.
В Надыме открыл двери клуб для семей мобилизованных. Ежедневно в вечернее время можно прийти обсудить насущные вопросы, заняться йогой, чтобы немного отвлечься. Также в центре работает психолог. Получить такого рода помощь можно и по горячей линии или через чат-бот.
В регионе активно развивается направление волонтеров-психологов. В рядах добровольцев сегодня более ста человек, с начала действия акции уже отработано пятнадцать адресных заявок, уточняют власти.