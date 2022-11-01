https://ria.ru/20221101/zayavki-1828410140.html

Более 500 заявок от семей мобилизованных отработано на Ямале

Более 500 заявок от семей мобилизованных отработано на Ямале - РИА Новости, 01.11.2022

Более 500 заявок от семей мобилизованных отработано на Ямале

Более 500 заявок от семей мобилизованных отработано в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за первый месяц проведения Всероссийской акции #МыВместе, сообщает РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:29

2022-11-01T14:29

2022-11-01T14:29

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

частичная мобилизация в россии

общество

ноябрьск

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Более 500 заявок от семей мобилизованных отработано в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за первый месяц проведения Всероссийской акции #МыВместе, сообщает пресс-служба губернатора региона."За первый месяц работы Всероссийской акции #МыВместе на Ямале отработано более 500 заявок от семей мобилизованных, более половины вопросов закрыты усилиями волонтеров. Все обращения через горячую линию поступают в местные штабы акции. Они созданы в каждом муниципалитете. Затем запросы переадресуют в зависимости от тематики. Помогают семьям сообща: к работе подключились подведомственные управления, юристы, добровольцы", - говорится в сообщении.Организационные моменты на себя взяли администрации муниципальных образований. Например, в Ноябрьске малыша перевели в сад, который расположен ближе к дому, в Красноселькупе решен вопрос с перевозкой детей в школу. Для обсуждения вопросов в очном формате проводятся встречи с сотрудниками профильных управлений. Специалисты на месте берут в работу запросы семей мобилизованных. Такие встречи уже прошли в Салехарде, Ноябрьске, Тарко-Сале."Из Уренгоя, Ханымея, Пуровска и Сывдармы семьи защитников доставили на комфортабельных автобусах прямо в Тарко-Сале. На встрече жены и мамы мобилизованных одновременно смогли получить консультации юриста, психолога, представителей банков, сотрудников сфер здравоохранения, образования, налоговой. Для детей в это время была организована игровая развлекательная программа", – отмечается в сообщении.В Надыме открыл двери клуб для семей мобилизованных. Ежедневно в вечернее время можно прийти обсудить насущные вопросы, заняться йогой, чтобы немного отвлечься. Также в центре работает психолог. Получить такого рода помощь можно и по горячей линии или через чат-бот.В регионе активно развивается направление волонтеров-психологов. В рядах добровольцев сегодня более ста человек, с начала действия акции уже отработано пятнадцать адресных заявок, уточняют власти.

https://ria.ru/20221026/podderzhka-1826846089.html

https://ria.ru/20221028/subsidiya-1827510473.html

ямал

ноябрьск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, частичная мобилизация в россии, общество, ноябрьск, ямало-ненецкий автономный округ (янао)