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Запорожские власти рассказали об угрозах от проукраинских чиновников - РИА Новости, 01.11.2022
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Запорожские власти рассказали об угрозах от проукраинских чиновников
Запорожские власти рассказали об угрозах от проукраинских чиновников - РИА Новости, 01.11.2022
Запорожские власти рассказали об угрозах от проукраинских чиновников
Бывшие руководители администрации Запорожской области при киевском режиме требовали от своих подчиненных саботировать работу социально значимых департаментов... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:16
2022-11-01T11:16
специальная военная операция на украине
общество
жкх
россия
запорожская область
мелитополь
ситуация в днр и лнр
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Бывшие руководители администрации Запорожской области при киевском режиме требовали от своих подчиненных саботировать работу социально значимых департаментов области и собирали данные о тех, кто остался работать под российским руководством с целью их запугивания и проведения терактов, направленных на устранение отдельных представителей власти, рассказал РИА Новости бывший глава социально-экономического управления мелитопольского городского совета Юрий Захарчук.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ."После того, как в город Мелитополь зашли российские войска, я контактировал в Запорожье с Рудаковой Ириной Владимировной (заместителем мэра - ред.) и Буряк Натальей Николаевной (начальник отдела кадров исполкома - ред.). Они просили, чтобы я передавал им информацию о сотрудниках, которые находятся в городе, и кто перешёл на работу на сторону военно-гражданской администрации. Я узнал, что потом украинская прокуратура возбуждает уголовные дела (в отношении тех людей, которые переходят в структуры новой администрации - ред.). Потом я узнал, что информация размещается в социальных сетях, и люди, о которых пишут, напуганы, и им поступали угрозы, ... с ними могли произойти всякого рода опасные моменты", - сказал Захарчук.Отвечая на вопрос какова была цель подобных действий, бывший украинский чиновник пояснил, что задачей стояло сорвать организацию работы соответствующих структур, чтобы квалифицированные работники не переходили на работу в новую администрацию и не была налажена соответствующая работа служб и органов."От этого мелитопольцы не могли бы получать качественные услуги. Не приходили они, потому что боялись, что на них будет возбуждено уголовное дело (украинскими силовиками - ред.)",- добавил он.По словам Захарчука, со сменой власти Мелитополь живет стабильно и все структуры работают надлежащим образом, поэтому, как добавил он, горожане "ничего не потеряли от того", что РФ освободила территории Запорожской области и они вернулись в состав России."Я (ранее - ред.) подписал заявление об увольнении по собственному желанию, потому что не вижу смысла работать на данную (украинскую - ред.) структуру, так как они мешают новой власти наладить работу и тем самым вредят жителям Мелитополя", - отметил Захарчук.Экс-начальник управления также заявил, что намерен подать заявление на вступление в гражданство РФ. "А своих бывших работодателей я хотел бы попросить, чтобы они больше не вмешивались в работу структур власти и не мешали людям поступать так как они хотят, не запугивать их", - сказал собеседник агентства, обращаясь к своим бывшим руководителям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828204697.html
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общество, жкх, россия, запорожская область, мелитополь, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, ЖКХ, Россия, Запорожская область, Мелитополь, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
11:16 01.11.2022
 
Запорожские власти рассказали об угрозах от проукраинских чиновников

Экс-член горсовета Мелитополя Захарчук заявил об угрозах и саботаже прокиевских чиновников

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Бывшие руководители администрации Запорожской области при киевском режиме требовали от своих подчиненных саботировать работу социально значимых департаментов области и собирали данные о тех, кто остался работать под российским руководством с целью их запугивания и проведения терактов, направленных на устранение отдельных представителей власти, рассказал РИА Новости бывший глава социально-экономического управления мелитопольского городского совета Юрий Захарчук.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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"После того, как в город Мелитополь зашли российские войска, я контактировал в Запорожье с Рудаковой Ириной Владимировной (заместителем мэра - ред.) и Буряк Натальей Николаевной (начальник отдела кадров исполкома - ред.). Они просили, чтобы я передавал им информацию о сотрудниках, которые находятся в городе, и кто перешёл на работу на сторону военно-гражданской администрации. Я узнал, что потом украинская прокуратура возбуждает уголовные дела (в отношении тех людей, которые переходят в структуры новой администрации - ред.). Потом я узнал, что информация размещается в социальных сетях, и люди, о которых пишут, напуганы, и им поступали угрозы, ... с ними могли произойти всякого рода опасные моменты", - сказал Захарчук.
Отвечая на вопрос какова была цель подобных действий, бывший украинский чиновник пояснил, что задачей стояло сорвать организацию работы соответствующих структур, чтобы квалифицированные работники не переходили на работу в новую администрацию и не была налажена соответствующая работа служб и органов.
"От этого мелитопольцы не могли бы получать качественные услуги. Не приходили они, потому что боялись, что на них будет возбуждено уголовное дело (украинскими силовиками - ред.)",- добавил он.
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По словам Захарчука, со сменой власти Мелитополь живет стабильно и все структуры работают надлежащим образом, поэтому, как добавил он, горожане "ничего не потеряли от того", что РФ освободила территории Запорожской области и они вернулись в состав России.
"Я (ранее - ред.) подписал заявление об увольнении по собственному желанию, потому что не вижу смысла работать на данную (украинскую - ред.) структуру, так как они мешают новой власти наладить работу и тем самым вредят жителям Мелитополя", - отметил Захарчук.
Экс-начальник управления также заявил, что намерен подать заявление на вступление в гражданство РФ. "А своих бывших работодателей я хотел бы попросить, чтобы они больше не вмешивались в работу структур власти и не мешали людям поступать так как они хотят, не запугивать их", - сказал собеседник агентства, обращаясь к своим бывшим руководителям.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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