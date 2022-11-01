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Украинские военные обстреляли Энергодар и территорию возле ЗАЭС - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/zaes-1828411395.html
Украинские военные обстреляли Энергодар и территорию возле ЗАЭС
Украинские военные обстреляли Энергодар и территорию возле ЗАЭС - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские военные обстреляли Энергодар и территорию возле ЗАЭС
Украинские военные за сутки выпустили свыше 20 снарядов по северо-западной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:32
2022-11-01T15:42
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные за сутки выпустили свыше 20 снарядов по северо-западной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, огневые средства противника подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщило министерство обороны РФ."В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более 20 снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, отмечает МО РФ."Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме", - подчеркивает Минобороны.
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россия
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Минобороны об обстреле ВСУ территории возле ЗАЭС
Украинские военные за сутки выпустили свыше 20 снарядов по северо-западной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, огневые средства противника подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщило министерство обороны РФ.
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россия, энергодар, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Происшествия
14:32 01.11.2022 (обновлено: 15:42 01.11.2022)
 
Украинские военные обстреляли Энергодар и территорию возле ЗАЭС

Минобороны: ВСУ выпустили более 20 снарядов по Энергодару и территории возле ЗАЭС

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные за сутки выпустили свыше 20 снарядов по северо-западной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, огневые средства противника подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщило министерство обороны РФ.
"В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более 20 снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, отмечает МО РФ.
"Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме", - подчеркивает Минобороны.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 01:45Специальная военная операция на Украине
В МАГАТЭ заявили, что взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания
 
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