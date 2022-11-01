https://ria.ru/20221101/zaes-1828411395.html

Украинские военные обстреляли Энергодар и территорию возле ЗАЭС

Украинские военные обстреляли Энергодар и территорию возле ЗАЭС - РИА Новости, 01.11.2022

Украинские военные обстреляли Энергодар и территорию возле ЗАЭС

Украинские военные за сутки выпустили свыше 20 снарядов по северо-западной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:32

2022-11-01T14:32

2022-11-01T15:42

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные за сутки выпустили свыше 20 снарядов по северо-западной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, огневые средства противника подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщило министерство обороны РФ."В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более 20 снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, отмечает МО РФ."Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме", - подчеркивает Минобороны.

https://ria.ru/20221101/zaes-1828296186.html

россия

энергодар

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Минобороны об обстреле ВСУ территории возле ЗАЭС Украинские военные за сутки выпустили свыше 20 снарядов по северо-западной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, огневые средства противника подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщило министерство обороны РФ. 2022-11-01T14:32 true PT4M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, энергодар, происшествия