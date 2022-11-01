https://ria.ru/20221101/zadymlenie-1828428055.html

На строительном рынке в Москве загорелись три палатки

На строительном рынке в Москве загорелись три палатки - РИА Новости, 01.11.2022

На строительном рынке в Москве загорелись три палатки

Три палатки загорелись на площади порядка 30 квадратных метров на строительном рынке в Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:35

2022-11-01T15:35

2022-11-01T17:27

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Три палатки загорелись на площади порядка 30 квадратных метров на строительном рынке в Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сильное задымление наблюдается в районе Николо-Хованского строительного рынка в Москве."В 15.13 поступило сообщение о пожаре на строительном рынке на улице Адмирала Корнилова. По предварительной информации, площадь возгорания составляет порядка 30 квадратных метров - горят три палатки", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются.Как добавили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.

https://ria.ru/20221101/pozhar-1828307862.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задымление в районе Николо-Хованского строительного рынка в Москве Сильное задымление наблюдается в районе Николо-Хованского строительного рынка в Москве, передает корреспондент РИА Новости 2022-11-01T15:35 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия