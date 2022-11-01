https://ria.ru/20221101/zadymlenie-1828428055.html
На строительном рынке в Москве загорелись три палатки
На строительном рынке в Москве загорелись три палатки - РИА Новости, 01.11.2022
На строительном рынке в Москве загорелись три палатки
Три палатки загорелись на площади порядка 30 квадратных метров на строительном рынке в Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:35
2022-11-01T15:35
2022-11-01T17:27
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Три палатки загорелись на площади порядка 30 квадратных метров на строительном рынке в Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сильное задымление наблюдается в районе Николо-Хованского строительного рынка в Москве."В 15.13 поступило сообщение о пожаре на строительном рынке на улице Адмирала Корнилова. По предварительной информации, площадь возгорания составляет порядка 30 квадратных метров - горят три палатки", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются.Как добавили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.
https://ria.ru/20221101/pozhar-1828307862.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задымление в районе Николо-Хованского строительного рынка в Москве
Сильное задымление наблюдается в районе Николо-Хованского строительного рынка в Москве, передает корреспондент РИА Новости
2022-11-01T15:35
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
15:35 01.11.2022 (обновлено: 17:27 01.11.2022)
На строительном рынке в Москве загорелись три палатки
На Николо-Хованском строительном рынке в Москве загорелись три палатки
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Три палатки загорелись на площади порядка 30 квадратных метров на строительном рынке в Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сильное задымление наблюдается в районе Николо-Хованского строительного рынка в Москве
.
"В 15.13 поступило сообщение о пожаре на строительном рынке на улице Адмирала Корнилова. По предварительной информации, площадь возгорания составляет порядка 30 квадратных метров - горят три палатки", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются.
Как добавили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.