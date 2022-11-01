Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/yashin-1828359094.html
СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию
СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию - РИА Новости, 01.11.2022
СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о распространении фейков про российскую армию в отношении бывшего московского депутата Ильи Яшина*... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:05
2022-11-01T12:05
происшествия
россия
буча
москва
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
youtube
илья яшин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802241325_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_8ffda1c9cad9ea1ca3f148dc21943803.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о распространении фейков про российскую армию в отношении бывшего московского депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), сообщает пресс-служба СК РФ."В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО "Красносельский" Москвы Ильи Яшина*", - говорится в сообщении.Яшину* инкриминируется публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем канале в видеохостинге YouTube распространил ложную информации об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче."Вместе с тем Яшину* было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются провокацией", - отмечается в релизе.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для решения вопроса о передаче в суд, уточняется в сообщении.Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221010/kara-murza-1822873896.html
https://ria.ru/20221020/ovsyannikova-1825519218.html
https://ria.ru/20221004/bayazitova-1821548846.html
россия
буча
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802241325_219:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_62ed678d4c22e01e8eb4affa73401c7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, буча, москва, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), youtube, илья яшин
Происшествия, Россия, Буча, Москва, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ), YouTube, Илья Яшин
12:05 01.11.2022
 
СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию

СК завершил расследование уголовного дела против бывшего депутата Яшина о фейках про армию

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкДепутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о распространении фейков про российскую армию в отношении бывшего московского депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), сообщает пресс-служба СК РФ.
"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО "Красносельский" Москвы Ильи Яшина*", - говорится в сообщении.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:46
Суд продлил на два месяца арест Кара-Мурзы*
Яшину* инкриминируется публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем канале в видеохостинге YouTube распространил ложную информации об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.
"Вместе с тем Яшину* было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются провокацией", - отмечается в релизе.
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 21:57Специальная военная операция на Украине
Басманный суд заочно арестовал Овсянникову
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для решения вопроса о передаче в суд, уточняется в сообщении.
Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 20:01
Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
 
ПроисшествияРоссияБучаМоскваВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)YouTubeИлья Яшин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала