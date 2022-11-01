https://ria.ru/20221101/yashin-1828359094.html

СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию

СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию - РИА Новости, 01.11.2022

СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о распространении фейков про российскую армию в отношении бывшего московского депутата Ильи Яшина*... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:05

2022-11-01T12:05

2022-11-01T12:05

происшествия

россия

буча

москва

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

youtube

илья яшин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802241325_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_8ffda1c9cad9ea1ca3f148dc21943803.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о распространении фейков про российскую армию в отношении бывшего московского депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), сообщает пресс-служба СК РФ."В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО "Красносельский" Москвы Ильи Яшина*", - говорится в сообщении.Яшину* инкриминируется публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем канале в видеохостинге YouTube распространил ложную информации об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче."Вместе с тем Яшину* было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются провокацией", - отмечается в релизе.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для решения вопроса о передаче в суд, уточняется в сообщении.Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221010/kara-murza-1822873896.html

https://ria.ru/20221020/ovsyannikova-1825519218.html

https://ria.ru/20221004/bayazitova-1821548846.html

россия

буча

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, буча, москва, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), youtube, илья яшин