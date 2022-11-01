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СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию
СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию - РИА Новости, 01.11.2022
СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о распространении фейков про российскую армию в отношении бывшего московского депутата Ильи Яшина*... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:05
2022-11-01T12:05
2022-11-01T12:05
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о распространении фейков про российскую армию в отношении бывшего московского депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), сообщает пресс-служба СК РФ."В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО "Красносельский" Москвы Ильи Яшина*", - говорится в сообщении.Яшину* инкриминируется публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем канале в видеохостинге YouTube распространил ложную информации об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче."Вместе с тем Яшину* было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются провокацией", - отмечается в релизе.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для решения вопроса о передаче в суд, уточняется в сообщении.Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, россия, буча, москва, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), youtube, илья яшин
Происшествия, Россия, Буча, Москва, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ), YouTube, Илья Яшин
СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию
СК завершил расследование уголовного дела против бывшего депутата Яшина о фейках про армию