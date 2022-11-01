https://ria.ru/20221101/yaponiya-1828370257.html
Япония заявила о нацеленности на мирный договор с Россией
Япония заявила о нацеленности на мирный договор с Россией - РИА Новости, 01.11.2022
Япония заявила о нацеленности на мирный договор с Россией
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции во вторник признал, что ситуация вокруг Украины осложнила отношения с Россией, однако нацеленность... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:36
2022-11-01T12:36
2022-11-01T12:46
в мире
есимаса хаяси
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ТОКИО, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции во вторник признал, что ситуация вокруг Украины осложнила отношения с Россией, однако нацеленность японских властей на разрешение территориальной проблемы и заключение мирного договора с РФ не изменилась.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что ведение переговоров по мирному договору с Японией в нынешних условиях не представляется возможным. Он отметил, что Япония, к сожалению, стойко заняла место рядом с группой недружественных стран и сама превратилась в недружественную страну для России.По словам Хаяси, конфликт на Украине поставил отношения Японии и РФ "в очень тяжелую ситуацию", однако позиция Токио, "которая состоит в намерении разрешить территориальный спор с Россией и заключить мирный договор, не изменялась".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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в мире, есимаса хаяси, россия, япония, токио, мид японии
В мире, Есимаса Хаяси, Россия, Япония, Токио, МИД Японии
12:36 01.11.2022 (обновлено: 12:46 01.11.2022)
Япония заявила о нацеленности на мирный договор с Россией
МИД Японии: спецоперация осложнила отношения с Россией, но Токио нацелен на мирный договор