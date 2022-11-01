https://ria.ru/20221101/vyplata-1828437086.html

В Ярославской области добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей

В Ярославской области добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 01.11.2022

В Ярославской области добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ, согласно которому призванные по повестке в рамках частичной мобилизации жители региона получат... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:03

2022-11-01T16:03

2022-11-01T16:03

общество

михаил евраев

ярославская область

частичная мобилизация в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ, согласно которому призванные по повестке в рамках частичной мобилизации жители региона получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, при этом добровольцам предусмотрена выплата вдвое больше, сообщает областное правительство."Михаил Евраев подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным и контрактникам. Для призванных по повестке предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, жители региона, добровольно обратившиеся в военные комиссариаты, получат по 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что порядок предоставления выплат будет определен в ближайшее время. Указ вступает в силу с момента официального опубликования.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828421019.html

https://ria.ru/20221101/izmeneniya-1828304041.html

ярославская область

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общество, михаил евраев, ярославская область, частичная мобилизация в россии