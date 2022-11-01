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В Ярославской области добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 01.11.2022
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В Ярославской области добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей
В Ярославской области добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 01.11.2022
В Ярославской области добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ, согласно которому призванные по повестке в рамках частичной мобилизации жители региона получат... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:03
2022-11-01T16:03
общество
михаил евраев
ярославская область
частичная мобилизация в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ, согласно которому призванные по повестке в рамках частичной мобилизации жители региона получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, при этом добровольцам предусмотрена выплата вдвое больше, сообщает областное правительство."Михаил Евраев подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным и контрактникам. Для призванных по повестке предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, жители региона, добровольно обратившиеся в военные комиссариаты, получат по 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что порядок предоставления выплат будет определен в ближайшее время. Указ вступает в силу с момента официального опубликования.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828421019.html
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общество, михаил евраев, ярославская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Михаил Евраев, Ярославская область, Частичная мобилизация в России
16:03 01.11.2022
 
В Ярославской области добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей

В Ярославской области добровольцы получат выплату в два раза больше, чем мобилизованные

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ, согласно которому призванные по повестке в рамках частичной мобилизации жители региона получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, при этом добровольцам предусмотрена выплата вдвое больше, сообщает областное правительство.
"Михаил Евраев подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным и контрактникам. Для призванных по повестке предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, жители региона, добровольно обратившиеся в военные комиссариаты, получат по 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что порядок предоставления выплат будет определен в ближайшее время. Указ вступает в силу с момента официального опубликования.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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ОбществоМихаил ЕвраевЯрославская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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