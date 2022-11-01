https://ria.ru/20221101/vybory-1828483023.html

Болсонару не будет оспаривать итоги выборов

Болсонару не будет оспаривать итоги выборов - РИА Новости, 01.11.2022

Болсонару не будет оспаривать итоги выборов

Президент Бразилии Жаир Болсонару не будет оспаривать результаты выборов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по связям с общественностью Фабиу... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:21

2022-11-01T18:21

2022-11-01T18:30

жаир болсонару

в мире

луис инасиу лула да силва

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:244:2792:1815_1920x0_80_0_0_f252e05c4bd6ddab523cea4e0b25b2cf.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару не будет оспаривать результаты выборов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по связям с общественностью Фабиу Фариа.Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару уже 36 часов хранит молчание после проигрыша на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, тем самым нарушая традицию поздравлять одержавшего победу оппонента."Президент Бразилии Жаир Болсонару собирается сделать официальное заявление о своем поражении на выборах во вторник во второй половине дня, заявил министр, добавив, что ультраправый лидер (страны – ред.) не будет оспаривать результаты выборов", - передает агентство Рейтер.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару.

https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828306576.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жаир болсонару, в мире, луис инасиу лула да силва, бразилия