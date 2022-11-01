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Болсонару не будет оспаривать итоги выборов
Болсонару не будет оспаривать итоги выборов - РИА Новости, 01.11.2022
Болсонару не будет оспаривать итоги выборов
Президент Бразилии Жаир Болсонару не будет оспаривать результаты выборов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по связям с общественностью Фабиу... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:21
2022-11-01T18:21
2022-11-01T18:30
жаир болсонару
в мире
луис инасиу лула да силва
бразилия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару не будет оспаривать результаты выборов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по связям с общественностью Фабиу Фариа.Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару уже 36 часов хранит молчание после проигрыша на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, тем самым нарушая традицию поздравлять одержавшего победу оппонента."Президент Бразилии Жаир Болсонару собирается сделать официальное заявление о своем поражении на выборах во вторник во второй половине дня, заявил министр, добавив, что ультраправый лидер (страны – ред.) не будет оспаривать результаты выборов", - передает агентство Рейтер.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару.
https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828306576.html
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жаир болсонару, в мире, луис инасиу лула да силва, бразилия
Жаир Болсонару, В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
18:21 01.11.2022 (обновлено: 18:30 01.11.2022)
Болсонару не будет оспаривать итоги выборов
Бразильский министр Фариа сообщил, что Болсонару не будет оспаривать результаты выборов