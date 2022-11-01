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Детские врачи Липецкой области отправились на Донбасс
Детские врачи Липецкой области отправились на Донбасс - РИА Новости, 01.11.2022
Детские врачи Липецкой области отправились на Донбасс
Медицинские работники детских лечебных учреждений Липецкой области отправились в командировку в ДНР, они проведут обследование и лечение детей Володарского и... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:25
2022-11-01T13:25
2022-11-01T13:25
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
донбасс
общество
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ситуация в днр и лнр
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ЛИПЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Медицинские работники детских лечебных учреждений Липецкой области отправились в командировку в ДНР, они проведут обследование и лечение детей Володарского и Першотравневого районов республики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, это первая командировка липецких врачей в районы новых территорий РФ. В составе медицинской бригады 12 человек: педиатры, неврологи, детские хирурги, фельдшеры и медицинские сестры. Это сотрудники Областной детской больницы, Липецкой городской детской больницы, Елецкой городской детской больницы и оздоровительно-реабилитационного центра "Лесная сказка".В командировке липецкие медики пробудут месяц. За это время они планируют осмотреть максимальное количество детей."Наша область во многих сферах помогает подшефным районам. Пришло время подумать и о медицинской помощи. Эти дети теперь наши, и они долгое время были без качественного лечения, не помочь им просто нельзя", - сказал Артамонов.Он отметил, что решение медиков отправиться в ДНР было осознанным и добровольным. Все они имеют большой стаж работы, являются первоклассными и высококвалифицированными специалистами. Некоторые из них лечат детей более 35 лет.
https://ria.ru/20221026/reabilitatsiya-1826917724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, донбасс, общество, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Донбасс, Общество, Донецкая Народная Республика, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
ЛИПЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Медицинские работники детских лечебных учреждений Липецкой области отправились в командировку в ДНР, они проведут обследование и лечение детей Володарского и Першотравневого районов республики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, это первая командировка липецких врачей в районы новых территорий РФ
. В составе медицинской бригады 12 человек: педиатры, неврологи, детские хирурги, фельдшеры и медицинские сестры. Это сотрудники Областной детской больницы, Липецкой городской детской больницы, Елецкой городской детской больницы и оздоровительно-реабилитационного центра "Лесная сказка".
В командировке липецкие медики пробудут месяц. За это время они планируют осмотреть максимальное количество детей.
"Наша область во многих сферах помогает подшефным районам. Пришло время подумать и о медицинской помощи. Эти дети теперь наши, и они долгое время были без качественного лечения, не помочь им просто нельзя", - сказал Артамонов.
Он отметил, что решение медиков отправиться в ДНР было осознанным и добровольным. Все они имеют большой стаж работы, являются первоклассными и высококвалифицированными специалистами. Некоторые из них лечат детей более 35 лет.