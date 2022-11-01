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Детские врачи Липецкой области отправились на Донбасс

Детские врачи Липецкой области отправились на Донбасс - РИА Новости, 01.11.2022

Детские врачи Липецкой области отправились на Донбасс

Медицинские работники детских лечебных учреждений Липецкой области отправились в командировку в ДНР, они проведут обследование и лечение детей Володарского и... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:25

2022-11-01T13:25

2022-11-01T13:25

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Медицинские работники детских лечебных учреждений Липецкой области отправились в командировку в ДНР, они проведут обследование и лечение детей Володарского и Першотравневого районов республики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, это первая командировка липецких врачей в районы новых территорий РФ. В составе медицинской бригады 12 человек: педиатры, неврологи, детские хирурги, фельдшеры и медицинские сестры. Это сотрудники Областной детской больницы, Липецкой городской детской больницы, Елецкой городской детской больницы и оздоровительно-реабилитационного центра "Лесная сказка".В командировке липецкие медики пробудут месяц. За это время они планируют осмотреть максимальное количество детей."Наша область во многих сферах помогает подшефным районам. Пришло время подумать и о медицинской помощи. Эти дети теперь наши, и они долгое время были без качественного лечения, не помочь им просто нельзя", - сказал Артамонов.Он отметил, что решение медиков отправиться в ДНР было осознанным и добровольным. Все они имеют большой стаж работы, являются первоклассными и высококвалифицированными специалистами. Некоторые из них лечат детей более 35 лет.

https://ria.ru/20221026/reabilitatsiya-1826917724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, донбасс, общество, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр