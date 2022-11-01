https://ria.ru/20221101/volnovakha-1828326587.html

Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР

Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР - РИА Новости, 01.11.2022

Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР

Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:23

2022-11-01T10:23

2022-11-01T10:23

специальная военная операция на украине

волноваха

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:15 - н.п. Красноармейск – н.п. Волноваха: выпущено 3 ракеты из РСЗО "Himars", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волноваха

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины