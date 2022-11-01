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Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/volnovakha-1828326587.html
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР
Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:23
2022-11-01T10:23
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:15 - н.п. Красноармейск – н.п. Волноваха: выпущено 3 ракеты из РСЗО "Himars", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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волноваха
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волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:23 01.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Волновахе в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВид на здание больницы в Волновахе
Вид на здание больницы в Волновахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вид на здание больницы в Волновахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:15 - н.п. Красноармейск – н.п. Волноваха: выпущено 3 ракеты из РСЗО "Himars", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВолновахаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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