https://ria.ru/20221101/volnovakha-1828326587.html
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР
Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:23
2022-11-01T10:23
2022-11-01T10:23
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800627117_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_7853baf47f0eaadc9c0dee64fc069740.jpg
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:15 - н.п. Красноармейск – н.п. Волноваха: выпущено 3 ракеты из РСЗО "Himars", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волноваха
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800627117_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_07a4e0bf20abcbca1638a1c290404ad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Волновахе в ДНР