https://ria.ru/20221101/voennyy-1828470630.html

Украинский военный рассказал, как его бросили сослуживцы

Украинский военный рассказал, как его бросили сослуживцы - РИА Новости, 01.11.2022

Украинский военный рассказал, как его бросили сослуживцы

Украинские военные оставили тяжелораненного товарища при отступлении под Лисичанском – с осколком в позвоночнике он провел в блиндаже почти неделю, передает... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:40

2022-11-01T17:40

2022-11-01T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

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северск

бмп-2

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные оставили тяжелораненного товарища при отступлении под Лисичанском – с осколком в позвоночнике он провел в блиндаже почти неделю, передает корреспондент РИА Новости.Житель городка Решетиловка Полтавской области Владимир Иванец попал в армию по мобилизации в конце февраля. Через четыре месяца его подразделение перебросили из Киева на оборону города Северска, расположенного на подконтрольной Украине территории ДНР. А спустя три дня на передовой он получил ранение, которое едва не обернулось гибелью."Когда отходили с позиции, я был тяжело ранен, и меня там оставили, потому что я помирал там. Я не мог ходить и, наверное... думали, что я уже помер. На седьмой день я выбрался из блиндажа", - рассказал Иванец журналистам.По его словам, на их позиции вышла БМП-2 и стала стрелять 30-миллиметровыми снарядами, а подбить ее не было возможности. "Когда я увидел, что ребят крошит, упал на дно окопа, прикрылся каской и бронежилетом. Потом очнулся - в позвонок попал осколок, ноги не работают. Я на руках по окопу заполз в блиндаж. В первую ночь два человека, в том числе раненый, со мной переночевали. Я терял сознание, а они полностью оказали мне помощь, перевязали, тампонировали. А под утро я очнулся, их уже не было. Наверно, ушли", - сказал украинский военный.Прошло несколько дней, прежде чем он смог самостоятельно выбраться. "...До вечера еще под посадкой полежал и с палкой всю ночь шел. Утром оказался на возвышенности, и там увидел за кустом двух солдат, а потом еще двух. Наверно, это была российская разведка. Они оказали мне помощь и отвезли (в медучреждение)", - добавил Иванец. В настоящее время он находится в СИЗО в Луганске.

https://ria.ru/20221029/tatuirovki-1827733990.html

https://ria.ru/20221028/svo-1827393830.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, полтавская область, киев, северск, бмп-2, вооруженные силы украины, украина