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Украинский военный рассказал, как его бросили сослуживцы - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/voennyy-1828470630.html
Украинский военный рассказал, как его бросили сослуживцы
Украинский военный рассказал, как его бросили сослуживцы - РИА Новости, 01.11.2022
Украинский военный рассказал, как его бросили сослуживцы
Украинские военные оставили тяжелораненного товарища при отступлении под Лисичанском – с осколком в позвоночнике он провел в блиндаже почти неделю, передает... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:40
2022-11-01T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
киев
северск
бмп-2
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные оставили тяжелораненного товарища при отступлении под Лисичанском – с осколком в позвоночнике он провел в блиндаже почти неделю, передает корреспондент РИА Новости.Житель городка Решетиловка Полтавской области Владимир Иванец попал в армию по мобилизации в конце февраля. Через четыре месяца его подразделение перебросили из Киева на оборону города Северска, расположенного на подконтрольной Украине территории ДНР. А спустя три дня на передовой он получил ранение, которое едва не обернулось гибелью."Когда отходили с позиции, я был тяжело ранен, и меня там оставили, потому что я помирал там. Я не мог ходить и, наверное... думали, что я уже помер. На седьмой день я выбрался из блиндажа", - рассказал Иванец журналистам.По его словам, на их позиции вышла БМП-2 и стала стрелять 30-миллиметровыми снарядами, а подбить ее не было возможности. "Когда я увидел, что ребят крошит, упал на дно окопа, прикрылся каской и бронежилетом. Потом очнулся - в позвонок попал осколок, ноги не работают. Я на руках по окопу заполз в блиндаж. В первую ночь два человека, в том числе раненый, со мной переночевали. Я терял сознание, а они полностью оказали мне помощь, перевязали, тампонировали. А под утро я очнулся, их уже не было. Наверно, ушли", - сказал украинский военный.Прошло несколько дней, прежде чем он смог самостоятельно выбраться. "...До вечера еще под посадкой полежал и с палкой всю ночь шел. Утром оказался на возвышенности, и там увидел за кустом двух солдат, а потом еще двух. Наверно, это была российская разведка. Они оказали мне помощь и отвезли (в медучреждение)", - добавил Иванец. В настоящее время он находится в СИЗО в Луганске.
https://ria.ru/20221029/tatuirovki-1827733990.html
https://ria.ru/20221028/svo-1827393830.html
полтавская область
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северск
украина
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в мире, полтавская область, киев, северск, бмп-2, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Киев, Северск, БМП-2, Вооруженные силы Украины, Украина
17:40 01.11.2022
 
Украинский военный рассказал, как его бросили сослуживцы

Украинский военный с тяжелым ранением рассказал, как сослуживцы оставили его в блиндаже

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные оставили тяжелораненного товарища при отступлении под Лисичанском – с осколком в позвоночнике он провел в блиндаже почти неделю, передает корреспондент РИА Новости.
Житель городка Решетиловка Полтавской области Владимир Иванец попал в армию по мобилизации в конце февраля. Через четыре месяца его подразделение перебросили из Киева на оборону города Северска, расположенного на подконтрольной Украине территории ДНР. А спустя три дня на передовой он получил ранение, которое едва не обернулось гибелью.
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"Когда отходили с позиции, я был тяжело ранен, и меня там оставили, потому что я помирал там. Я не мог ходить и, наверное... думали, что я уже помер. На седьмой день я выбрался из блиндажа", - рассказал Иванец журналистам.
По его словам, на их позиции вышла БМП-2 и стала стрелять 30-миллиметровыми снарядами, а подбить ее не было возможности. "Когда я увидел, что ребят крошит, упал на дно окопа, прикрылся каской и бронежилетом. Потом очнулся - в позвонок попал осколок, ноги не работают. Я на руках по окопу заполз в блиндаж. В первую ночь два человека, в том числе раненый, со мной переночевали. Я терял сознание, а они полностью оказали мне помощь, перевязали, тампонировали. А под утро я очнулся, их уже не было. Наверно, ушли", - сказал украинский военный.
Прошло несколько дней, прежде чем он смог самостоятельно выбраться. "...До вечера еще под посадкой полежал и с палкой всю ночь шел. Утром оказался на возвышенности, и там увидел за кустом двух солдат, а потом еще двух. Наверно, это была российская разведка. Они оказали мне помощь и отвезли (в медучреждение)", - добавил Иванец. В настоящее время он находится в СИЗО в Луганске.
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