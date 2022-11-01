Украинский военный рассказал, как его бросили сослуживцы
Украинский военный с тяжелым ранением рассказал, как сослуживцы оставили его в блиндаже
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные оставили тяжелораненного товарища при отступлении под Лисичанском – с осколком в позвоночнике он провел в блиндаже почти неделю, передает корреспондент РИА Новости.
Житель городка Решетиловка Полтавской области Владимир Иванец попал в армию по мобилизации в конце февраля. Через четыре месяца его подразделение перебросили из Киева на оборону города Северска, расположенного на подконтрольной Украине территории ДНР. А спустя три дня на передовой он получил ранение, которое едва не обернулось гибелью.
"Когда отходили с позиции, я был тяжело ранен, и меня там оставили, потому что я помирал там. Я не мог ходить и, наверное... думали, что я уже помер. На седьмой день я выбрался из блиндажа", - рассказал Иванец журналистам.
По его словам, на их позиции вышла БМП-2 и стала стрелять 30-миллиметровыми снарядами, а подбить ее не было возможности. "Когда я увидел, что ребят крошит, упал на дно окопа, прикрылся каской и бронежилетом. Потом очнулся - в позвонок попал осколок, ноги не работают. Я на руках по окопу заполз в блиндаж. В первую ночь два человека, в том числе раненый, со мной переночевали. Я терял сознание, а они полностью оказали мне помощь, перевязали, тампонировали. А под утро я очнулся, их уже не было. Наверно, ушли", - сказал украинский военный.
Прошло несколько дней, прежде чем он смог самостоятельно выбраться. "...До вечера еще под посадкой полежал и с палкой всю ночь шел. Утром оказался на возвышенности, и там увидел за кустом двух солдат, а потом еще двух. Наверно, это была российская разведка. Они оказали мне помощь и отвезли (в медучреждение)", - добавил Иванец. В настоящее время он находится в СИЗО в Луганске.