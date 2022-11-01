https://ria.ru/20221101/voennye-1828445939.html

СМИ сообщили о завершении обучения украинских военных в Германии

СМИ сообщили о завершении обучения украинских военных в Германии - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ сообщили о завершении обучения украинских военных в Германии

Около ста украинских военных в Германии заканчивают обучение у норвежских инструкторов использованию ЗРК NASAMS, которые могут попасть на Украину в ближайшие... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:31

2022-11-01T16:31

2022-11-01T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

нато

германия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около ста украинских военных в Германии заканчивают обучение у норвежских инструкторов использованию ЗРК NASAMS, которые могут попасть на Украину в ближайшие дни, сообщает издание New York Times."Несколько десятков бойцов украинских ПВО в Германии завершают обучение использованию сложной системы NASAMS, предваряя путь для доставки первых систем на Украину в течение следующих нескольких дней", - говорится в сообщении.По информации официальных лиц, норвежские инструкторы работали с украинцами на протяжении двух недель, обучая их использовать и обслуживать ЗРК и боеприпасы к нему, пишет New York Times.В понедельник представитель Пентагона заявил, что NASAMS передадут Украине "в ближайшем будущем". Он подчеркнул, что еще шесть установок планируется передать в дальнейшем. На прошлой неделе представитель Пентагона сообщала журналистам, что США передадут Украине комплексы NASAMS, как только закончат обучение украинских военных. Глава американского госдепартамента Энтони Блинкен говорил, что США работают над поставкой на Украину двух систем ПВО NASAMS в ноябре.Ранее американский производитель вооружения Raytheon Technologies заявил, что на Украине уже идет разворачивание двух установок системы ПВО NASAMS, отметив, что правительство США одобрило отправку на Украину только NASAMS, но не систем ПВО Patriot, хотя переговоры о них ведутся регулярно. Мэр Киева Виталий Кличко в минувшую пятницу говорил, что "новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу".Россия до этого направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221018/khorvatiya-1824965969.html

https://ria.ru/20221012/missiya-1823500849.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, нато, германия, вооруженные силы украины