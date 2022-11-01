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СМИ сообщили о завершении обучения украинских военных в Германии - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/voennye-1828445939.html
СМИ сообщили о завершении обучения украинских военных в Германии
СМИ сообщили о завершении обучения украинских военных в Германии - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ сообщили о завершении обучения украинских военных в Германии
Около ста украинских военных в Германии заканчивают обучение у норвежских инструкторов использованию ЗРК NASAMS, которые могут попасть на Украину в ближайшие... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:31
2022-11-01T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
нато
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около ста украинских военных в Германии заканчивают обучение у норвежских инструкторов использованию ЗРК NASAMS, которые могут попасть на Украину в ближайшие дни, сообщает издание New York Times."Несколько десятков бойцов украинских ПВО в Германии завершают обучение использованию сложной системы NASAMS, предваряя путь для доставки первых систем на Украину в течение следующих нескольких дней", - говорится в сообщении.По информации официальных лиц, норвежские инструкторы работали с украинцами на протяжении двух недель, обучая их использовать и обслуживать ЗРК и боеприпасы к нему, пишет New York Times.В понедельник представитель Пентагона заявил, что NASAMS передадут Украине "в ближайшем будущем". Он подчеркнул, что еще шесть установок планируется передать в дальнейшем. На прошлой неделе представитель Пентагона сообщала журналистам, что США передадут Украине комплексы NASAMS, как только закончат обучение украинских военных. Глава американского госдепартамента Энтони Блинкен говорил, что США работают над поставкой на Украину двух систем ПВО NASAMS в ноябре.Ранее американский производитель вооружения Raytheon Technologies заявил, что на Украине уже идет разворачивание двух установок системы ПВО NASAMS, отметив, что правительство США одобрило отправку на Украину только NASAMS, но не систем ПВО Patriot, хотя переговоры о них ведутся регулярно. Мэр Киева Виталий Кличко в минувшую пятницу говорил, что "новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу".Россия до этого направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221018/khorvatiya-1824965969.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, нато, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, НАТО, Германия, Вооруженные силы Украины
16:31 01.11.2022
 
СМИ сообщили о завершении обучения украинских военных в Германии

NYT: украинские военные заканчивают обучение использованию ЗРК NASAMS в Германии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около ста украинских военных в Германии заканчивают обучение у норвежских инструкторов использованию ЗРК NASAMS, которые могут попасть на Украину в ближайшие дни, сообщает издание New York Times.
"Несколько десятков бойцов украинских ПВО в Германии завершают обучение использованию сложной системы NASAMS, предваряя путь для доставки первых систем на Украину в течение следующих нескольких дней", - говорится в сообщении.
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По информации официальных лиц, норвежские инструкторы работали с украинцами на протяжении двух недель, обучая их использовать и обслуживать ЗРК и боеприпасы к нему, пишет New York Times.
В понедельник представитель Пентагона заявил, что NASAMS передадут Украине "в ближайшем будущем". Он подчеркнул, что еще шесть установок планируется передать в дальнейшем. На прошлой неделе представитель Пентагона сообщала журналистам, что США передадут Украине комплексы NASAMS, как только закончат обучение украинских военных. Глава американского госдепартамента Энтони Блинкен говорил, что США работают над поставкой на Украину двух систем ПВО NASAMS в ноябре.
Ранее американский производитель вооружения Raytheon Technologies заявил, что на Украине уже идет разворачивание двух установок системы ПВО NASAMS, отметив, что правительство США одобрило отправку на Украину только NASAMS, но не систем ПВО Patriot, хотя переговоры о них ведутся регулярно. Мэр Киева Виталий Кличко в минувшую пятницу говорил, что "новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу".
Россия до этого направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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