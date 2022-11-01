https://ria.ru/20221101/vetryaki-1828441921.html

Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране

Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране - РИА Новости, 01.11.2022

Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране

Россия обсуждает с Ираном строительство солнечных и ветряных электростанций на территории республики, говорится в сообщении кабмина РФ со ссылкой на итоги 16-го РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:17

2022-11-01T16:17

2022-11-01T16:55

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия обсуждает с Ираном строительство солнечных и ветряных электростанций на территории республики, говорится в сообщении кабмина РФ со ссылкой на итоги 16-го заседания межправкомиссии двух стран."Обсуждается участие российских компаний в проектах строительства солнечных электростанций в Иране на условиях под ключ общей установленной мощностью не менее 100 МВт с привлечением российского экспортного финансирования, а также участие в реализации проектов ветряных электростанций на границе с Афганистаном и на каспийском побережье Ирана, в том числе на основе долгосрочных (до 20 лет) контрактов", - говорится в сообщении.Также отмечается, что Россия и Иран договорились развивать сотрудничество в сфере атомной промышленности.В настоящее время Россия ведет строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" - крупного российско-иранского проекта - и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.

https://ria.ru/20220713/iran-1802292549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, россия, космос - риа наука