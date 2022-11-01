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Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране - РИА Новости, 01.11.2022
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Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране
Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране - РИА Новости, 01.11.2022
Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране
Россия обсуждает с Ираном строительство солнечных и ветряных электростанций на территории республики, говорится в сообщении кабмина РФ со ссылкой на итоги 16-го РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:17
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в мире
иран
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия обсуждает с Ираном строительство солнечных и ветряных электростанций на территории республики, говорится в сообщении кабмина РФ со ссылкой на итоги 16-го заседания межправкомиссии двух стран."Обсуждается участие российских компаний в проектах строительства солнечных электростанций в Иране на условиях под ключ общей установленной мощностью не менее 100 МВт с привлечением российского экспортного финансирования, а также участие в реализации проектов ветряных электростанций на границе с Афганистаном и на каспийском побережье Ирана, в том числе на основе долгосрочных (до 20 лет) контрактов", - говорится в сообщении.Также отмечается, что Россия и Иран договорились развивать сотрудничество в сфере атомной промышленности.В настоящее время Россия ведет строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" - крупного российско-иранского проекта - и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
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в мире, иран, россия, космос - риа наука
В мире, Иран, Россия, Космос - РИА Наука
16:17 01.11.2022 (обновлено: 16:55 01.11.2022)
 
Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране

Россия и Иран обсуждают ветряные электростанции на Каспии и на границе с Афганистаном

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия обсуждает с Ираном строительство солнечных и ветряных электростанций на территории республики, говорится в сообщении кабмина РФ со ссылкой на итоги 16-го заседания межправкомиссии двух стран.
"Обсуждается участие российских компаний в проектах строительства солнечных электростанций в Иране на условиях под ключ общей установленной мощностью не менее 100 МВт с привлечением российского экспортного финансирования, а также участие в реализации проектов ветряных электростанций на границе с Афганистаном и на каспийском побережье Ирана, в том числе на основе долгосрочных (до 20 лет) контрактов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Россия и Иран договорились развивать сотрудничество в сфере атомной промышленности.
В настоящее время Россия ведет строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" - крупного российско-иранского проекта - и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 20:24
Россия и Иран договорились о сотрудничестве по мирному атому
 
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