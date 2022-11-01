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Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране
Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране - РИА Новости, 01.11.2022
Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране
Россия обсуждает с Ираном строительство солнечных и ветряных электростанций на территории республики, говорится в сообщении кабмина РФ со ссылкой на итоги 16-го РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:17
2022-11-01T16:17
2022-11-01T16:55
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия обсуждает с Ираном строительство солнечных и ветряных электростанций на территории республики, говорится в сообщении кабмина РФ со ссылкой на итоги 16-го заседания межправкомиссии двух стран."Обсуждается участие российских компаний в проектах строительства солнечных электростанций в Иране на условиях под ключ общей установленной мощностью не менее 100 МВт с привлечением российского экспортного финансирования, а также участие в реализации проектов ветряных электростанций на границе с Афганистаном и на каспийском побережье Ирана, в том числе на основе долгосрочных (до 20 лет) контрактов", - говорится в сообщении.Также отмечается, что Россия и Иран договорились развивать сотрудничество в сфере атомной промышленности.В настоящее время Россия ведет строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" - крупного российско-иранского проекта - и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
https://ria.ru/20220713/iran-1802292549.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, россия, космос - риа наука
В мире, Иран, Россия, Космос - РИА Наука
16:17 01.11.2022 (обновлено: 16:55 01.11.2022)
Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране
Россия и Иран обсуждают ветряные электростанции на Каспии и на границе с Афганистаном