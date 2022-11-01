https://ria.ru/20221101/velodorozhka-1828388900.html
В ГИБДД рассказали, когда пешеход может идти по велодорожке
В ГИБДД рассказали, когда пешеход может идти по велодорожке - РИА Новости, 01.11.2022
В ГИБДД рассказали, когда пешеход может идти по велодорожке
Если у пешехода нет альтернативы, он может перемещаться по велодорожке, но преимущество все равно будет у велосипедиста, сообщил замглавы ГИБДД РФ Олег... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:38
2022-11-01T13:38
2022-11-01T13:38
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Если у пешехода нет альтернативы, он может перемещаться по велодорожке, но преимущество все равно будет у велосипедиста, сообщил замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин.В ходе всероссийского открытого урока о правилах дорожной безопасности он рассказал, что не рекомендует "гулять" по велодорожке. Тем не менее, в некоторых случаях находиться на ней можно."Это в тех случаях, когда нет пешеходной части велодорожки, нет пешеходной дороги, тротуара либо обочины. То есть в тех случаях, когда есть альтернатива, вы должны перемещаться по альтернативе. Если нет, перемещайтесь, но не забывайте, что преимуществом в движении будет пользоваться велосипед", - сказал Понарьин.Ранее правительство РФ утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. В частности, прописано, что по тротуарам и велодорожкам на них можно ездить, только если масса устройства не превышает 35 кг, при этом у пешеходов всегда приоритет. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года
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РИА Новости
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РИА Новости
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В ГИБДД рассказали, когда пешеход может идти по велодорожке
Замглавы ГИБДД Понарьин: пешеход может идти по велодорожке, когда нет альтернативы
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Если у пешехода нет альтернативы, он может перемещаться по велодорожке, но преимущество все равно будет у велосипедиста, сообщил замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин.
В ходе всероссийского открытого урока о правилах дорожной безопасности он рассказал, что не рекомендует "гулять" по велодорожке. Тем не менее, в некоторых случаях находиться на ней можно.
"Это в тех случаях, когда нет пешеходной части велодорожки, нет пешеходной дороги, тротуара либо обочины. То есть в тех случаях, когда есть альтернатива, вы должны перемещаться по альтернативе. Если нет, перемещайтесь, но не забывайте, что преимуществом в движении будет пользоваться велосипед", - сказал Понарьин.
Ранее правительство РФ утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. В частности, прописано, что по тротуарам и велодорожкам на них можно ездить, только если масса устройства не превышает 35 кг, при этом у пешеходов всегда приоритет. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года