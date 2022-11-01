https://ria.ru/20221101/velodorozhka-1828388900.html

В ГИБДД рассказали, когда пешеход может идти по велодорожке

В ГИБДД рассказали, когда пешеход может идти по велодорожке - РИА Новости, 01.11.2022

В ГИБДД рассказали, когда пешеход может идти по велодорожке

Если у пешехода нет альтернативы, он может перемещаться по велодорожке, но преимущество все равно будет у велосипедиста, сообщил замглавы ГИБДД РФ Олег... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:38

2022-11-01T13:38

2022-11-01T13:38

общество

россия

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747240136_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4186934199de01315f5551d8b4129f94.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Если у пешехода нет альтернативы, он может перемещаться по велодорожке, но преимущество все равно будет у велосипедиста, сообщил замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин.В ходе всероссийского открытого урока о правилах дорожной безопасности он рассказал, что не рекомендует "гулять" по велодорожке. Тем не менее, в некоторых случаях находиться на ней можно."Это в тех случаях, когда нет пешеходной части велодорожки, нет пешеходной дороги, тротуара либо обочины. То есть в тех случаях, когда есть альтернатива, вы должны перемещаться по альтернативе. Если нет, перемещайтесь, но не забывайте, что преимуществом в движении будет пользоваться велосипед", - сказал Понарьин.Ранее правительство РФ утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. В частности, прописано, что по тротуарам и велодорожкам на них можно ездить, только если масса устройства не превышает 35 кг, при этом у пешеходов всегда приоритет. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года

https://ria.ru/20220719/velotury-1803167070.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, гибдд мвд рф