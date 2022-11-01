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Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса - РИА Новости, 01.11.2022
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Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса
Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса - РИА Новости, 01.11.2022
Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса
Защита обжаловала постановление Мещанского суда Москвы о заочном аресте задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса по статье об отмывании... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:44
2022-11-01T16:46
происшествия
красноярский край
александр усс
россия
москва
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала постановление Мещанского суда Москвы о заочном аресте задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса по статье об отмывании денег, сообщили РИА Новости в суде.“В суд поступила апелляционная жалоба”, - рассказал собеседник агентства.Артем Усс объявлен в розыск, 27 октября Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. По данным инстанции, ему вменяется отмывание денег (статья 174 УК РФ). Россия может просить о его экстрадиции.Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. По закону, Штаты обязаны для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.
https://ria.ru/20221028/uss-1827523275.html
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, александр усс, россия, москва
Происшествия, Красноярский край, Александр Усс, Россия, Москва
16:44 01.11.2022 (обновлено: 16:46 01.11.2022)
 
Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса

В суде сообщили, что защита обжаловала заочный арест сына главы Красноярского края Усса

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала постановление Мещанского суда Москвы о заочном аресте задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса по статье об отмывании денег, сообщили РИА Новости в суде.
“В суд поступила апелляционная жалоба”, - рассказал собеседник агентства.
Автомобили итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 14:29
Уголовное дело в России должно вытащить сына Усса из Италии, заявил адвокат
Артем Усс объявлен в розыск, 27 октября Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. По данным инстанции, ему вменяется отмывание денег (статья 174 УК РФ). Россия может просить о его экстрадиции.
Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. По закону, Штаты обязаны для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 12:17
Суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса
 
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