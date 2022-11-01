https://ria.ru/20221101/uss-1828450262.html

Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса

Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса - РИА Новости, 01.11.2022

Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса

Защита обжаловала постановление Мещанского суда Москвы о заочном аресте задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса по статье об отмывании... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:44

2022-11-01T16:44

2022-11-01T16:46

происшествия

красноярский край

александр усс

россия

москва

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала постановление Мещанского суда Москвы о заочном аресте задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса по статье об отмывании денег, сообщили РИА Новости в суде.“В суд поступила апелляционная жалоба”, - рассказал собеседник агентства.Артем Усс объявлен в розыск, 27 октября Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. По данным инстанции, ему вменяется отмывание денег (статья 174 УК РФ). Россия может просить о его экстрадиции.Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. По закону, Штаты обязаны для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.

https://ria.ru/20221028/uss-1827523275.html

https://ria.ru/20221028/arest-1827453378.html

красноярский край

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, александр усс, россия, москва