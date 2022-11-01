https://ria.ru/20221101/uss-1828450262.html
Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса
Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса - РИА Новости, 01.11.2022
Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса
Защита обжаловала постановление Мещанского суда Москвы о заочном аресте задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса по статье об отмывании... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:44
2022-11-01T16:44
2022-11-01T16:46
происшествия
красноярский край
александр усс
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала постановление Мещанского суда Москвы о заочном аресте задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса по статье об отмывании денег, сообщили РИА Новости в суде.“В суд поступила апелляционная жалоба”, - рассказал собеседник агентства.Артем Усс объявлен в розыск, 27 октября Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. По данным инстанции, ему вменяется отмывание денег (статья 174 УК РФ). Россия может просить о его экстрадиции.Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. По закону, Штаты обязаны для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.
https://ria.ru/20221028/uss-1827523275.html
https://ria.ru/20221028/arest-1827453378.html
красноярский край
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, александр усс, россия, москва
Происшествия, Красноярский край, Александр Усс, Россия, Москва
16:44 01.11.2022 (обновлено: 16:46 01.11.2022)
Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса
В суде сообщили, что защита обжаловала заочный арест сына главы Красноярского края Усса