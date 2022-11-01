https://ria.ru/20221101/urals-1828406410.html

Цена нефти Urals выросла до 70,62 доллара за баррель

Цена нефти Urals выросла до 70,62 доллара за баррель - РИА Новости, 01.11.2022

Цена нефти Urals выросла до 70,62 доллара за баррель

Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в октябре 2022 года выросла на 3,5% по отношению к сентябрю нынешнего года - до 70,62 доллара... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:18

2022-11-01T14:18

2022-11-01T14:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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urals

нефть

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в октябре 2022 года выросла на 3,5% по отношению к сентябрю нынешнего года - до 70,62 доллара за баррель, а в годовом выражении - снизилась на 13,3%, следует из сообщения Минфина России."Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2022 года сложилась в размере 70,62 доллара за баррель, что в 1,15 раз ниже, чем в октябре 2021 года (81,49 доллара за баррель)", - говорится в сообщении ведомства. При этом в месячном выражении марка подорожала впервые с февраля.В сентябре 2022 года марка Urals стоила в среднем 68,25 доллара за баррель.В январе-октябре 2022 года средняя цена на Urals сложилась в размере 79,57 доллара за баррель против 67,51 доллара за аналогичный период 2021 года.

https://ria.ru/20221101/latviya-1828366488.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, цены на нефть, россия, urals, нефть, министерство финансов рф (минфин россии)