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Цена нефти Urals выросла до 70,62 доллара за баррель
Цена нефти Urals выросла до 70,62 доллара за баррель - РИА Новости, 01.11.2022
Цена нефти Urals выросла до 70,62 доллара за баррель
Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в октябре 2022 года выросла на 3,5% по отношению к сентябрю нынешнего года - до 70,62 доллара... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:18
2022-11-01T14:18
2022-11-01T14:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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urals
нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в октябре 2022 года выросла на 3,5% по отношению к сентябрю нынешнего года - до 70,62 доллара за баррель, а в годовом выражении - снизилась на 13,3%, следует из сообщения Минфина России."Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2022 года сложилась в размере 70,62 доллара за баррель, что в 1,15 раз ниже, чем в октябре 2021 года (81,49 доллара за баррель)", - говорится в сообщении ведомства. При этом в месячном выражении марка подорожала впервые с февраля.В сентябре 2022 года марка Urals стоила в среднем 68,25 доллара за баррель.В январе-октябре 2022 года средняя цена на Urals сложилась в размере 79,57 доллара за баррель против 67,51 доллара за аналогичный период 2021 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия, urals, нефть, министерство финансов рф (минфин россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Urals, Нефть, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Цена нефти Urals выросла до 70,62 доллара за баррель
Цена нефти Urals в октябре выросла на 3,5% к сентябрю, достигнув 70,62 доллара за баррель