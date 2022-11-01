https://ria.ru/20221101/turtsiya-1828452645.html

"Человек с большой буквы": турок восхитило решение Путина

"Человек с большой буквы": турок восхитило решение Путина - РИА Новости, 01.11.2022

"Человек с большой буквы": турок восхитило решение Путина

Читатели турецкого издания En Son Haber одобрили решение президента России Владимира Путина создать газовый хаб в Турции. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:50

2022-11-01T16:50

2022-11-01T17:05

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

европа

в мире

украина

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания En Son Haber одобрили решение президента России Владимира Путина создать газовый хаб в Турции."Турция должна быть надежной гаванью для мира — как для поставок газа и нефти по трубопроводам, так и для всего, что может продаваться в мир из России, а также для всего, что может продаваться из мира в Россию", — отметил один из пользователей."Путин — человек с большой буквы", — написал другой читатель."Россия — крупнейший козырь Турции против Европы. Путин, давай газ, пусть Европа нуждается в нас", — предложил комментатор."Очень даже неплохо", — считает пользователь с ником _Сириус_ _Сириус_."Давайте создадим. Путин, и ты выиграешь, и мы", — призвал другой юзер."Иногда мне кажется, что Путин любит Турцию и Реджепа Тайипа Эрдогана больше, чем предатели в нашей стране", — подытожил Айшенурр.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, Москва могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в Черноморский регион. Эрдоган также заявлял, что Европа может получать российский газ через Турцию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html

https://ria.ru/20221031/turtsiya-1827995483.html

турция

россия

европа

украина

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, европа, в мире, украина