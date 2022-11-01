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"Человек с большой буквы": турок восхитило решение Путина - РИА Новости, 01.11.2022
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"Человек с большой буквы": турок восхитило решение Путина
"Человек с большой буквы": турок восхитило решение Путина - РИА Новости, 01.11.2022
"Человек с большой буквы": турок восхитило решение Путина
Читатели турецкого издания En Son Haber одобрили решение президента России Владимира Путина создать газовый хаб в Турции. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:50
2022-11-01T17:05
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
европа
в мире
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания En Son Haber одобрили решение президента России Владимира Путина создать газовый хаб в Турции."Турция должна быть надежной гаванью для мира — как для поставок газа и нефти по трубопроводам, так и для всего, что может продаваться в мир из России, а также для всего, что может продаваться из мира в Россию", — отметил один из пользователей."Путин — человек с большой буквы", — написал другой читатель."Россия — крупнейший козырь Турции против Европы. Путин, давай газ, пусть Европа нуждается в нас", — предложил комментатор."Очень даже неплохо", — считает пользователь с ником _Сириус_ _Сириус_."Давайте создадим. Путин, и ты выиграешь, и мы", — призвал другой юзер."Иногда мне кажется, что Путин любит Турцию и Реджепа Тайипа Эрдогана больше, чем предатели в нашей стране", — подытожил Айшенурр.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, Москва могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в Черноморский регион. Эрдоган также заявлял, что Европа может получать российский газ через Турцию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, европа, в мире, украина
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Европа, В мире, Украина
16:50 01.11.2022 (обновлено: 17:05 01.11.2022)
 
"Человек с большой буквы": турок восхитило решение Путина

Читатели En Son Haber остались в восторге от решения Путина создать газовый хаб в Турции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания En Son Haber одобрили решение президента России Владимира Путина создать газовый хаб в Турции.
"Турция должна быть надежной гаванью для мира — как для поставок газа и нефти по трубопроводам, так и для всего, что может продаваться в мир из России, а также для всего, что может продаваться из мира в Россию", — отметил один из пользователей.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
08:00
"Газовый джекпот": чем Европу испугал амбициозный проект России и Турции
"Путин — человек с большой буквы", — написал другой читатель.
"Россия — крупнейший козырь Турции против Европы. Путин, давай газ, пусть Европа нуждается в нас", — предложил комментатор.
"Очень даже неплохо", — считает пользователь с ником _Сириус_ _Сириус_.
"Давайте создадим. Путин, и ты выиграешь, и мы", — призвал другой юзер.
"Иногда мне кажется, что Путин любит Турцию и Реджепа Тайипа Эрдогана больше, чем предатели в нашей стране", — подытожил Айшенурр.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, Москва могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в Черноморский регион. Эрдоган также заявлял, что Европа может получать российский газ через Турцию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 08:08
Россия и Турция начали обсуждение проекта хаба на экспертном уровне
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияЕвропаВ миреУкраина
 
 
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