16:50 01.11.2022 (обновлено: 17:05 01.11.2022)
"Человек с большой буквы": турок восхитило решение Путина
Читатели En Son Haber остались в восторге от решения Путина создать газовый хаб в Турции
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания En Son Haber одобрили решение президента России Владимира Путина создать газовый хаб в Турции.
"Турция должна быть надежной гаванью для мира — как для поставок газа и нефти по трубопроводам, так и для всего, что может продаваться в мир из России, а также для всего, что может продаваться из мира в Россию", — отметил один из пользователей.
"Путин — человек с большой буквы", — написал другой читатель.
"Россия — крупнейший козырь Турции против Европы. Путин, давай газ, пусть Европа нуждается в нас", — предложил комментатор.
"Очень даже неплохо", — считает пользователь с ником _Сириус_ _Сириус_.
"Давайте создадим. Путин, и ты выиграешь, и мы", — призвал другой юзер.
"Иногда мне кажется, что Путин любит Турцию и Реджепа Тайипа Эрдогана больше, чем предатели в нашей стране", — подытожил Айшенурр.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, Москва могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в Черноморский регион. Эрдоган также заявлял, что Европа может получать российский газ через Турцию.
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