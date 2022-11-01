https://ria.ru/20221101/turpoezdki-1828511022.html

Путин поручил представить идеи по турпоездкам для семей военнослужащих

Путин поручил представить идеи по турпоездкам для семей военнослужащих - РИА Новости, 01.11.2022

Путин поручил представить идеи по турпоездкам для семей военнослужащих

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:11

2022-11-01T20:11

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туризм

россия

владимир путин

общество

военные

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации представить предложения... по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции" - говорится в поручении.Срок исполнения - до 1 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822901154.html

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россия, владимир путин, общество, военные