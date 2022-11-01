https://ria.ru/20221101/turpoezdki-1828511022.html
Путин поручил представить идеи по турпоездкам для семей военнослужащих
Путин поручил представить идеи по турпоездкам для семей военнослужащих - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поручил представить идеи по турпоездкам для семей военнослужащих
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:11
2022-11-01T20:11
2022-11-01T20:11
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации представить предложения... по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции" - говорится в поручении.Срок исполнения - до 1 декабря 2022 года.
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россия, владимир путин, общество, военные
Туризм, Россия, Владимир Путин, Общество, Военные
Путин поручил представить идеи по турпоездкам для семей военнослужащих
Путин поручил представить предложения по турпоездкам для семей участников спецоперации