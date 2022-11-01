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Путин предложил создать программу гражданско-патриотического туризма - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221101/turizm-1828498401.html
Путин предложил создать программу гражданско-патриотического туризма
Путин предложил создать программу гражданско-патриотического туризма - РИА Новости, 01.11.2022
Путин предложил создать программу гражданско-патриотического туризма
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма и доложить... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:20
2022-11-01T19:20
туризм
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма и доложить о результатах до 1 декабря, говорится на сайте Кремля.Поручение дано после заседания президиума Госсовета, который прошел 6 сентября."Росмолодежи... рассмотреть вопрос о формировании программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма путем консолидации успешных молодежных проектов и программ, в том числе проекта "Больше, чем путешествие", программы молодежного и студенческого туризма, программы мобильности волонтеров, иных аналогичных проектов и программ", - говорится в опубликованном перечне поручений.Также поручено представить предложения по реализации этой программы, созданию единого оператора, осуществляющего методическое и организационное сопровождение указанной программы, и по определению источников ее финансирования.
https://ria.ru/20221101/puteshestviya-1828323010.html
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туризм, новости - туризм, владимир путин, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия
19:20 01.11.2022
 
Путин предложил создать программу гражданско-патриотического туризма

Путин поручил рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического туризма

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма и доложить о результатах до 1 декабря, говорится на сайте Кремля.
Поручение дано после заседания президиума Госсовета, который прошел 6 сентября.
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"Росмолодежи... рассмотреть вопрос о формировании программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма путем консолидации успешных молодежных проектов и программ, в том числе проекта "Больше, чем путешествие", программы молодежного и студенческого туризма, программы мобильности волонтеров, иных аналогичных проектов и программ", - говорится в опубликованном перечне поручений.
Также поручено представить предложения по реализации этой программы, созданию единого оператора, осуществляющего методическое и организационное сопровождение указанной программы, и по определению источников ее финансирования.
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