https://ria.ru/20221101/trevoga-1828295876.html

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 01.11.2022

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T01:20

2022-11-01T01:20

2022-11-01T01:48

специальная военная операция на украине

украина

черкасская область

николаевская область

полтавская область

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти.Сообщение о воздушной тревоге в Николаевской области появилось в Telegram-канале главы обладминистрации Виталия Кима в 0.59 мск.Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о воздушной тревоге в регионе с 1.05 мск.В 1.17 мск сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

https://ria.ru/20221031/trevoga-1828276027.html

украина

черкасская область

николаевская область

полтавская область

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украина, черкасская область, николаевская область, полтавская область