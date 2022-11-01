https://ria.ru/20221101/trevoga-1828295876.html
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 01.11.2022
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T01:20
2022-11-01T01:20
2022-11-01T01:48
специальная военная операция на украине
украина
черкасская область
николаевская область
полтавская область
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти.Сообщение о воздушной тревоге в Николаевской области появилось в Telegram-канале главы обладминистрации Виталия Кима в 0.59 мск.Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о воздушной тревоге в регионе с 1.05 мск.В 1.17 мск сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.
https://ria.ru/20221031/trevoga-1828276027.html
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украина, черкасская область, николаевская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черкасская область, Николаевская область, Полтавская область
01:20 01.11.2022 (обновлено: 01:48 01.11.2022)
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога