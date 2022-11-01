Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 36,4 процента - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/tovarooborot-1828371196.html
Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 36,4 процента
Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 36,4 процента - РИА Новости, 01.11.2022
Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 36,4 процента
Товарооборот между Россией и Ираном по итогам января-августа вырос в годовом выражении на 36,4%, до 3,3 миллиарда долларов, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:38
2022-11-01T12:48
экономика
россия
иран
александр новак
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg
ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам января-августа вырос в годовом выражении на 36,4%, до 3,3 миллиарда долларов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран."По итогам восьми месяцев текущего года товарооборот (между Россией и Ираном - ред.) прибавил 36,4% и составил 3,3 миллиардов долларов", - сказал он.Новак также выразил уверенность, что товарооборот в скором времени достигнет 4 миллиардов долларов, так как растёт "рекордными темпами".
https://ria.ru/20221028/mavzoley-1827634071.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0b39efd0656e3c6484f620ec51593105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, иран, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Иран, Александр Новак, Цены на нефть
12:38 01.11.2022 (обновлено: 12:48 01.11.2022)
 
Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 36,4 процента

Новак сообщил, что товарооборот между Россией и Ираном вырос до 3,3 миллиарда долларов

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам января-августа вырос в годовом выражении на 36,4%, до 3,3 миллиарда долларов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.
"По итогам восьми месяцев текущего года товарооборот (между Россией и Ираном - ред.) прибавил 36,4% и составил 3,3 миллиардов долларов", - сказал он.
Новак также выразил уверенность, что товарооборот в скором времени достигнет 4 миллиардов долларов, так как растёт "рекордными темпами".
Шираз, Иран - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 18:29
Иран обвинил Запад в игнорировании нападения на мавзолей в Ширазе
 
ЭкономикаРоссияИранАлександр НовакЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала