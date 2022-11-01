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Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 36,4 процента
Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 36,4 процента - РИА Новости, 01.11.2022
Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 36,4 процента
Товарооборот между Россией и Ираном по итогам января-августа вырос в годовом выражении на 36,4%, до 3,3 миллиарда долларов, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:38
2022-11-01T12:38
2022-11-01T12:48
экономика
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иран
александр новак
цены на нефть
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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам января-августа вырос в годовом выражении на 36,4%, до 3,3 миллиарда долларов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран."По итогам восьми месяцев текущего года товарооборот (между Россией и Ираном - ред.) прибавил 36,4% и составил 3,3 миллиардов долларов", - сказал он.Новак также выразил уверенность, что товарооборот в скором времени достигнет 4 миллиардов долларов, так как растёт "рекордными темпами".
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экономика, россия, иран, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Иран, Александр Новак, Цены на нефть
12:38 01.11.2022 (обновлено: 12:48 01.11.2022)
Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 36,4 процента
Новак сообщил, что товарооборот между Россией и Ираном вырос до 3,3 миллиарда долларов