https://ria.ru/20221101/torgovlya-1828363061.html

Мишустин рассказал об объеме торговли со странами ШОС

Мишустин рассказал об объеме торговли со странами ШОС - РИА Новости, 01.11.2022

Мишустин рассказал об объеме торговли со странами ШОС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с января по август объем торговли России с государствами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 156 млрд... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:13

2022-11-01T12:13

2022-11-01T12:24

россия

шос

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804788170_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_0326c7e34a0689eefe2f7c971a383e9d.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с января по август объем торговли России с государствами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 156 млрд долларов."С января по август объем торговли России с государствами-членами ШОС увеличился более чем на треть. И превысил сто пятьдесят шесть миллиардов долларов. Будем и дальше делать всё необходимое, чтобы закрепить эту положительную тенденцию, усилить кооперацию по всем направлениям", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС во вторник.Ранее Мишустин сообщил, что инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление.

https://ria.ru/20221101/torgovlya-1828362837.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, шос, михаил мишустин, экономика