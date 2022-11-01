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Мишустин рассказал об объеме торговли со странами ШОС - РИА Новости, 01.11.2022
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Мишустин рассказал об объеме торговли со странами ШОС
Мишустин рассказал об объеме торговли со странами ШОС - РИА Новости, 01.11.2022
Мишустин рассказал об объеме торговли со странами ШОС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с января по август объем торговли России с государствами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 156 млрд... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:13
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россия
шос
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с января по август объем торговли России с государствами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 156 млрд долларов."С января по август объем торговли России с государствами-членами ШОС увеличился более чем на треть. И превысил сто пятьдесят шесть миллиардов долларов. Будем и дальше делать всё необходимое, чтобы закрепить эту положительную тенденцию, усилить кооперацию по всем направлениям", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС во вторник.Ранее Мишустин сообщил, что инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление.
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россия, шос, михаил мишустин, экономика
Россия, ШОС, Михаил Мишустин, Экономика
12:13 01.11.2022 (обновлено: 12:24 01.11.2022)
 
Мишустин рассказал об объеме торговли со странами ШОС

Премьер Мишустин заявил, что объем торговли со странами ШОС вырос более чем на треть

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с января по август объем торговли России с государствами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 156 млрд долларов.
"С января по август объем торговли России с государствами-членами ШОС увеличился более чем на треть. И превысил сто пятьдесят шесть миллиардов долларов. Будем и дальше делать всё необходимое, чтобы закрепить эту положительную тенденцию, усилить кооперацию по всем направлениям", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС во вторник.
Ранее Мишустин сообщил, что инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление.
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РоссияШОСМихаил МишустинЭкономика
 
 
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