https://ria.ru/20221101/torgovlya-1828363061.html
Мишустин рассказал об объеме торговли со странами ШОС
Мишустин рассказал об объеме торговли со странами ШОС - РИА Новости, 01.11.2022
Мишустин рассказал об объеме торговли со странами ШОС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с января по август объем торговли России с государствами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 156 млрд... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:13
2022-11-01T12:13
2022-11-01T12:24
россия
шос
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с января по август объем торговли России с государствами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 156 млрд долларов."С января по август объем торговли России с государствами-членами ШОС увеличился более чем на треть. И превысил сто пятьдесят шесть миллиардов долларов. Будем и дальше делать всё необходимое, чтобы закрепить эту положительную тенденцию, усилить кооперацию по всем направлениям", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС во вторник.Ранее Мишустин сообщил, что инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление.
https://ria.ru/20221101/torgovlya-1828362837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, шос, михаил мишустин, экономика
Россия, ШОС, Михаил Мишустин, Экономика
12:13 01.11.2022 (обновлено: 12:24 01.11.2022)
Мишустин рассказал об объеме торговли со странами ШОС
Премьер Мишустин заявил, что объем торговли со странами ШОС вырос более чем на треть
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с января по август объем торговли России с государствами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 156 млрд долларов.
"С января по август объем торговли России с государствами-членами ШОС увеличился более чем на треть. И превысил сто пятьдесят шесть миллиардов долларов. Будем и дальше делать всё необходимое, чтобы закрепить эту положительную тенденцию, усилить кооперацию по всем направлениям", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС во вторник.
Ранее Мишустин сообщил, что инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление.