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Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/svatovo-1828412274.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:35
2022-11-01T14:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сватово
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.20 - по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (пять снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявлял 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сватово
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), сватово, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сватово, Луганская Народная Республика
14:35 01.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Сватово в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.20 - по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (пять снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявлял 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СватовоЛуганская Народная Республика
 
 
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