https://ria.ru/20221101/svatovo-1828412274.html

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.11.2022

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:35

2022-11-01T14:35

2022-11-01T14:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сватово

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790554228_0:61:3154:1835_1920x0_80_0_0_93b2ff493ad7bf3d990e101fd29df0bb.jpg

ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.20 - по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (пять снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявлял 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сватово

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сватово, луганская народная республика