https://ria.ru/20221101/sud-1828311668.html
В Кузбассе осудили соучастников преступления экс-замглавы Новокузнецка
В Кузбассе осудили соучастников преступления экс-замглавы Новокузнецка - РИА Новости, 01.11.2022
В Кузбассе осудили соучастников преступления экс-замглавы Новокузнецка
Суд в Кузбассе осудил двоих соучастников преступления, совершенного бывшим заместителем главы города Новокузнецка Андреем Федорчуком, сообщает пресс-служба УФСБ РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T08:57
2022-11-01T08:57
2022-11-01T08:57
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Кузбассе осудил двоих соучастников преступления, совершенного бывшим заместителем главы города Новокузнецка Андреем Федорчуком, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.В феврале 2020 года в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудников УФСБ по Кемеровской области и ГУ МВД по региону были задержаны бывший заместитель главы города Новокузнецка, а также его родственник и знакомый. Они стали фигурантами уголовного дела.Установлено, что используя служебное положение при проведении электронного аукциона на оказание услуг администрации Новокузнецка, заместитель главы города обеспечил победу фирме, подконтрольной его родственнику. С данной организацией были заключены муниципальные контракты на выполнение противопаводковых мероприятий. Создав видимость производства работ с помощью муниципальной организации, руководителем которой являлся знакомый заместителя главы города, взятые на себя обязательства компания не выполнила, однако, на основании недостоверных документов получила выплаты, предусмотренные муниципальными контрактами в сумме около 18,5 миллиона рублей.Бывший чиновник, зная о невыполнении работ, принял документы и полностью рассчитался с подрядчиком. Полученные деньги подельники легализовали.В ходе следствия с бывшим замглавы Новокузнецка было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.В апреле прошлого года экс-чиновник был приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Также ему обязали возместить материальный ущерб."В отношении двоих местных жителей в возрасте 37 и 50 лет, являвшихся его соучастниками, обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и частью 4 статьи 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" Центральным районным судом Новокузнецка вынесен приговор. Родственнику экс-чиновника назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Второй фигурант приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство.Отмечается, что его взяли под стражу в зале суда.Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20221029/dtp-1827721337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, кемеровская область
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область
В Кузбассе осудили соучастников преступления экс-замглавы Новокузнецка
В Кузбассе осудили двоих соучастников преступления экс-замглавы Новокузнецка Федорчука
КЕМЕРОВО, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Кузбассе осудил двоих соучастников преступления, совершенного бывшим заместителем главы города Новокузнецка Андреем Федорчуком, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
В феврале 2020 года в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудников УФСБ по Кемеровской области и ГУ МВД по региону были задержаны бывший заместитель главы города Новокузнецка, а также его родственник и знакомый. Они стали фигурантами уголовного дела.
Установлено, что используя служебное положение при проведении электронного аукциона на оказание услуг администрации Новокузнецка, заместитель главы города обеспечил победу фирме, подконтрольной его родственнику. С данной организацией были заключены муниципальные контракты на выполнение противопаводковых мероприятий. Создав видимость производства работ с помощью муниципальной организации, руководителем которой являлся знакомый заместителя главы города, взятые на себя обязательства компания не выполнила, однако, на основании недостоверных документов получила выплаты, предусмотренные муниципальными контрактами в сумме около 18,5 миллиона рублей.
Бывший чиновник, зная о невыполнении работ, принял документы и полностью рассчитался с подрядчиком. Полученные деньги подельники легализовали.
В ходе следствия с бывшим замглавы Новокузнецка было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
В апреле прошлого года экс-чиновник был приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Также ему обязали возместить материальный ущерб.
"В отношении двоих местных жителей в возрасте 37 и 50 лет, являвшихся его соучастниками, обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ
"Мошенничество" и частью 4 статьи 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" Центральным районным судом Новокузнецка вынесен приговор. Родственнику экс-чиновника назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Второй фигурант приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство.
Отмечается, что его взяли под стражу в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу.