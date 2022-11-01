https://ria.ru/20221101/sud-1828311668.html

В Кузбассе осудили соучастников преступления экс-замглавы Новокузнецка

В Кузбассе осудили соучастников преступления экс-замглавы Новокузнецка - РИА Новости, 01.11.2022

В Кузбассе осудили соучастников преступления экс-замглавы Новокузнецка

Суд в Кузбассе осудил двоих соучастников преступления, совершенного бывшим заместителем главы города Новокузнецка Андреем Федорчуком, сообщает пресс-служба УФСБ РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T08:57

2022-11-01T08:57

2022-11-01T08:57

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Кузбассе осудил двоих соучастников преступления, совершенного бывшим заместителем главы города Новокузнецка Андреем Федорчуком, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.В феврале 2020 года в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудников УФСБ по Кемеровской области и ГУ МВД по региону были задержаны бывший заместитель главы города Новокузнецка, а также его родственник и знакомый. Они стали фигурантами уголовного дела.Установлено, что используя служебное положение при проведении электронного аукциона на оказание услуг администрации Новокузнецка, заместитель главы города обеспечил победу фирме, подконтрольной его родственнику. С данной организацией были заключены муниципальные контракты на выполнение противопаводковых мероприятий. Создав видимость производства работ с помощью муниципальной организации, руководителем которой являлся знакомый заместителя главы города, взятые на себя обязательства компания не выполнила, однако, на основании недостоверных документов получила выплаты, предусмотренные муниципальными контрактами в сумме около 18,5 миллиона рублей.Бывший чиновник, зная о невыполнении работ, принял документы и полностью рассчитался с подрядчиком. Полученные деньги подельники легализовали.В ходе следствия с бывшим замглавы Новокузнецка было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.В апреле прошлого года экс-чиновник был приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Также ему обязали возместить материальный ущерб."В отношении двоих местных жителей в возрасте 37 и 50 лет, являвшихся его соучастниками, обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и частью 4 статьи 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" Центральным районным судом Новокузнецка вынесен приговор. Родственнику экс-чиновника назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Второй фигурант приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство.Отмечается, что его взяли под стражу в зале суда.Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20221029/dtp-1827721337.html

https://ria.ru/20221027/bassein-1827142599.html

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новокузнецк, кемеровская область