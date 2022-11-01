https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828440576.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:26

2022-11-01T16:26

2022-11-01T16:26

инфографика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 ноября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отразили атаки на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Народная милиция ДНР сообщила о взятии опорного пункта ВСУ в Невельском. В Минобороны отчитались о результатах вчерашних массированных ударов — затруднены перевозки резервов противника на ж/д транспорте и нарушено производство на предприятиях ВПК.Параллельно ликвидированы восемь пунктов управления, 154 района скопления живой силы и техники, 63 артиллерийских расчета, три склада боеприпасов, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-24, девять беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У", шесть снарядов РСЗО "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 329 самолетов, 167 вертолетов, 2402 беспилотника, 384 зенитных ракетных комплекса, 881 реактивную систему залпового огня, 6233 танка и другие бронемашины, 3544 орудия полевой артиллерии и 6937 единиц автомобильной техники.

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика