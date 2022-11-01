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Миллиардер из США обвинил экс-модель из России в шпионаже - РИА Новости, 01.11.2022
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Миллиардер из США обвинил экс-модель из России в шпионаже
Миллиардер из США обвинил экс-модель из России в шпионаже - РИА Новости, 01.11.2022
Миллиардер из США обвинил экс-модель из России в шпионаже
Бывший исполнительный директор американской компании по управлению инвестициями Apollo Global Management Леон Блэк подал новый иск против экс-модели Гузель... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:24
2022-11-01T10:24
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Бывший исполнительный директор американской компании по управлению инвестициями Apollo Global Management Леон Блэк подал новый иск против экс-модели Гузель Ганиевой, иммигрировавшей из России в США, обвинив ее в шпионаже в пользу России, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на иск.Ранее сообщалось, что Ганиева подала иск в суд Нью-Йорка против Леона Блэка с обвинениями в распространении порочащих сведений и совершении актов сексуального насилия."Приятель Джеффри Эпстина, миллиардер и со-основатель Apollo Global Management Леон Блэк подал еще один иск против российской экс-модели, которая утверждает, что он ее изнасиловал, заявив, что она может быть российским шпионом", - пишет издание.В иске есть отсылка к отчету военной разведки министерства обороны Украины от 28 марта 2022 года, в котором приводился "список сотрудников ФСБ, участвующих в преступной деятельности… на территории Европы". При этом в списке имя модели написано немного по-другому и не совпадает год рождения.По словам Блэка, обвинения Ганиевой ложные. Он также заявляет, что экс-модель пыталась "навредить ему и унизить его", несмотря на то, что она якобы получала миллионы долларов по соглашению о неразглашении.В 2021 году Блэк ушел с поста руководителя компании Apollo после того, как появились сведения о его предполагаемых связях с банкиром Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. После ухода Блэка с должности юридическая фирма Dechert провела проверку и не обнаружила доказательств причастности инвестора к преступлениям Эпстина.С российской моделью Ганиевой Блэк познакомился в 2008 году на мероприятии в честь Международного женского дня, тогда ей было чуть более 20 лет. В иске женщина утверждала, что миллиардер совершил по отношению к ней "насильственные садистские действия сексуального характера без ее согласия", после чего одолжил ей деньги, чтобы тем самым контролировать.Блэк отрицал обвинения. Его представитель подчеркивал, что Блэк, который женат, состоял в отношениях с Ганиевой по обоюдному согласию на протяжении шести лет. Инвестор, как утверждается, платил ей в течение многих лет, поскольку девушка пригрозила предать огласке их отношения, что могло нанести ущерб его репутации и отношениям в семье.
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в мире, россия, сша, нью-йорк (город), министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Министерство обороны Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
10:24 01.11.2022
 
Миллиардер из США обвинил экс-модель из России в шпионаже

Миллиардер из США Блэк подал новый иск против экс-модели Ганиевой, обвинив ее в шпионаже

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Бывший исполнительный директор американской компании по управлению инвестициями Apollo Global Management Леон Блэк подал новый иск против экс-модели Гузель Ганиевой, иммигрировавшей из России в США, обвинив ее в шпионаже в пользу России, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на иск.
Ранее сообщалось, что Ганиева подала иск в суд Нью-Йорка против Леона Блэка с обвинениями в распространении порочащих сведений и совершении актов сексуального насилия.
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"Приятель Джеффри Эпстина, миллиардер и со-основатель Apollo Global Management Леон Блэк подал еще один иск против российской экс-модели, которая утверждает, что он ее изнасиловал, заявив, что она может быть российским шпионом", - пишет издание.
В иске есть отсылка к отчету военной разведки министерства обороны Украины от 28 марта 2022 года, в котором приводился "список сотрудников ФСБ, участвующих в преступной деятельности… на территории Европы". При этом в списке имя модели написано немного по-другому и не совпадает год рождения.
По словам Блэка, обвинения Ганиевой ложные. Он также заявляет, что экс-модель пыталась "навредить ему и унизить его", несмотря на то, что она якобы получала миллионы долларов по соглашению о неразглашении.
В 2021 году Блэк ушел с поста руководителя компании Apollo после того, как появились сведения о его предполагаемых связях с банкиром Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. После ухода Блэка с должности юридическая фирма Dechert провела проверку и не обнаружила доказательств причастности инвестора к преступлениям Эпстина.
С российской моделью Ганиевой Блэк познакомился в 2008 году на мероприятии в честь Международного женского дня, тогда ей было чуть более 20 лет. В иске женщина утверждала, что миллиардер совершил по отношению к ней "насильственные садистские действия сексуального характера без ее согласия", после чего одолжил ей деньги, чтобы тем самым контролировать.
Блэк отрицал обвинения. Его представитель подчеркивал, что Блэк, который женат, состоял в отношениях с Ганиевой по обоюдному согласию на протяжении шести лет. Инвестор, как утверждается, платил ей в течение многих лет, поскольку девушка пригрозила предать огласке их отношения, что могло нанести ущерб его репутации и отношениям в семье.
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