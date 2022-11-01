https://ria.ru/20221101/shpionazh-1828326734.html

Миллиардер из США обвинил экс-модель из России в шпионаже

Миллиардер из США обвинил экс-модель из России в шпионаже - РИА Новости, 01.11.2022

Миллиардер из США обвинил экс-модель из России в шпионаже

Бывший исполнительный директор американской компании по управлению инвестициями Apollo Global Management Леон Блэк подал новый иск против экс-модели Гузель... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:24

2022-11-01T10:24

2022-11-01T10:24

в мире

россия

сша

нью-йорк (город)

министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Бывший исполнительный директор американской компании по управлению инвестициями Apollo Global Management Леон Блэк подал новый иск против экс-модели Гузель Ганиевой, иммигрировавшей из России в США, обвинив ее в шпионаже в пользу России, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на иск.Ранее сообщалось, что Ганиева подала иск в суд Нью-Йорка против Леона Блэка с обвинениями в распространении порочащих сведений и совершении актов сексуального насилия."Приятель Джеффри Эпстина, миллиардер и со-основатель Apollo Global Management Леон Блэк подал еще один иск против российской экс-модели, которая утверждает, что он ее изнасиловал, заявив, что она может быть российским шпионом", - пишет издание.В иске есть отсылка к отчету военной разведки министерства обороны Украины от 28 марта 2022 года, в котором приводился "список сотрудников ФСБ, участвующих в преступной деятельности… на территории Европы". При этом в списке имя модели написано немного по-другому и не совпадает год рождения.По словам Блэка, обвинения Ганиевой ложные. Он также заявляет, что экс-модель пыталась "навредить ему и унизить его", несмотря на то, что она якобы получала миллионы долларов по соглашению о неразглашении.В 2021 году Блэк ушел с поста руководителя компании Apollo после того, как появились сведения о его предполагаемых связях с банкиром Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. После ухода Блэка с должности юридическая фирма Dechert провела проверку и не обнаружила доказательств причастности инвестора к преступлениям Эпстина.С российской моделью Ганиевой Блэк познакомился в 2008 году на мероприятии в честь Международного женского дня, тогда ей было чуть более 20 лет. В иске женщина утверждала, что миллиардер совершил по отношению к ней "насильственные садистские действия сексуального характера без ее согласия", после чего одолжил ей деньги, чтобы тем самым контролировать.Блэк отрицал обвинения. Его представитель подчеркивал, что Блэк, который женат, состоял в отношениях с Ганиевой по обоюдному согласию на протяжении шести лет. Инвестор, как утверждается, платил ей в течение многих лет, поскольку девушка пригрозила предать огласке их отношения, что могло нанести ущерб его репутации и отношениям в семье.

https://ria.ru/20221028/shpionazh-1827530897.html

https://ria.ru/20221003/rumyniya-1821279608.html

россия

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, нью-йорк (город), министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)