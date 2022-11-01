https://ria.ru/20221101/shoygu-1828472239.html
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции - РИА Новости, 01.11.2022
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции
Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром приостановку российской стороной реализации соглашений по вывозу... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:44
2022-11-01T17:44
2022-11-01T17:53
турция
россия
сергей шойгу
хулуси акар
украина
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
минобороны турции
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром приостановку российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из портов Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Первого ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по инициативе турецкой стороны провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221101/zerno-1828414411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, сергей шойгу, хулуси акар, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны турции
Турция, Россия, Сергей Шойгу, Хулуси Акар, Украина, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Минобороны Турции
17:44 01.11.2022 (обновлено: 17:53 01.11.2022)
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции
Шойгу обсудил с министром обороны Турции Акаром приостановку Россией зерновой сделки