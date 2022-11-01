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Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции - РИА Новости, 01.11.2022
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Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции - РИА Новости, 01.11.2022
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции
Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром приостановку российской стороной реализации соглашений по вывозу... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:44
2022-11-01T17:53
турция
россия
сергей шойгу
хулуси акар
украина
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
минобороны турции
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром приостановку российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из портов Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Первого ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по инициативе турецкой стороны провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сказали в ведомстве.
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турция, россия, сергей шойгу, хулуси акар, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны турции
Турция, Россия, Сергей Шойгу, Хулуси Акар, Украина, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Минобороны Турции
17:44 01.11.2022 (обновлено: 17:53 01.11.2022)
 
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции

Шойгу обсудил с министром обороны Турции Акаром приостановку Россией зерновой сделки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром приостановку российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из портов Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Первого ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по инициативе турецкой стороны провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сказали в ведомстве.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 14:43
В Китае поддержали Москву после заявлений Запада о зерновой сделке
 
ТурцияРоссияСергей ШойгуХулуси АкарУкраинаВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Минобороны Турции
 
 
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