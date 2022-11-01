https://ria.ru/20221101/shoygu-1828472239.html

Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции

Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции - РИА Новости, 01.11.2022

Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром приостановку российской стороной реализации соглашений по вывозу... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:44

2022-11-01T17:44

2022-11-01T17:53

турция

россия

сергей шойгу

хулуси акар

украина

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

минобороны турции

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром приостановку российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из портов Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Первого ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по инициативе турецкой стороны провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221101/zerno-1828414411.html

турция

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

турция, россия, сергей шойгу, хулуси акар, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны турции