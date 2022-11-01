https://ria.ru/20221101/shoygu-1828388780.html

Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера

Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера - РИА Новости, 01.11.2022

Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера

В рамках северного завоза в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:38

2022-11-01T13:38

2022-11-01T13:38

сергей шойгу

дальний восток

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В рамках северного завоза в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и продовольствия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Двадцать седьмого сентября завершена доставка материальных средств в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В дислоцированные там воинские части доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.По его словам, "созданные запасы позволят воинским частям полноценно функционировать в течение полутора лет".

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дальний восток

россия

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Дарья Буймова

сергей шойгу, дальний восток, россия