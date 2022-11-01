https://ria.ru/20221101/shoygu-1828388780.html
Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера
Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера - РИА Новости, 01.11.2022
Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера
В рамках северного завоза в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:38
2022-11-01T13:38
2022-11-01T13:38
сергей шойгу
дальний восток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781051_0:159:3159:1936_1920x0_80_0_0_2a91d1f510eb79f6236333970b1a42d6.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В рамках северного завоза в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и продовольствия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Двадцать седьмого сентября завершена доставка материальных средств в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В дислоцированные там воинские части доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.По его словам, "созданные запасы позволят воинским частям полноценно функционировать в течение полутора лет".
https://ria.ru/20221101/srochniki-1828385301.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781051_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_dcadc424ec3fde7cf55948e9d8097547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, дальний восток, россия
Сергей Шойгу, Дальний Восток, Россия
Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера
Министр обороны Шойгу: свыше 77 тысяч тонн имущества доставили на Крайний Север и в Сибирь
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В рамках северного завоза в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и продовольствия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Двадцать седьмого сентября завершена доставка материальных средств в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В дислоцированные там воинские части доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.
По его словам, "созданные запасы позволят воинским частям полноценно функционировать в течение полутора лет".