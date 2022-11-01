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Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера - РИА Новости, 01.11.2022
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Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера
Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера - РИА Новости, 01.11.2022
Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера
В рамках северного завоза в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:38
2022-11-01T13:38
сергей шойгу
дальний восток
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В рамках северного завоза в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и продовольствия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Двадцать седьмого сентября завершена доставка материальных средств в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В дислоцированные там воинские части доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.По его словам, "созданные запасы позволят воинским частям полноценно функционировать в течение полутора лет".
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сергей шойгу, дальний восток, россия
Сергей Шойгу, Дальний Восток, Россия
13:38 01.11.2022
 
Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера

Министр обороны Шойгу: свыше 77 тысяч тонн имущества доставили на Крайний Север и в Сибирь

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В рамках северного завоза в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и продовольствия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Двадцать седьмого сентября завершена доставка материальных средств в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В дислоцированные там воинские части доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.
По его словам, "созданные запасы позволят воинским частям полноценно функционировать в течение полутора лет".
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