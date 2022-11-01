https://ria.ru/20221101/sevastopol-1828494764.html

Путин заявил о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе

Путин заявил о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе - РИА Новости, 01.11.2022

Путин заявил о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе

По итогам разговора президента России Владимира Путин и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана было решено, что необходимо детальное расследование атаки Киева на РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:02

2022-11-01T19:02

2022-11-01T19:02

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

севастополь

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По итогам разговора президента России Владимира Путин и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана было решено, что необходимо детальное расследование атаки Киева на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, сообщает пресс-служба Кремля."Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "Черноморской инициативы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221101/gumkoridor-1828474563.html

россия

севастополь

украина

турция

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, севастополь, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, черное море