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Путин заявил о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/sevastopol-1828494764.html
Путин заявил о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе
Путин заявил о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе - РИА Новости, 01.11.2022
Путин заявил о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе
По итогам разговора президента России Владимира Путин и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана было решено, что необходимо детальное расследование атаки Киева на РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:02
2022-11-01T19:02
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
севастополь
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По итогам разговора президента России Владимира Путин и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана было решено, что необходимо детальное расследование атаки Киева на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, сообщает пресс-служба Кремля."Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "Черноморской инициативы", - говорится в сообщении.
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россия
севастополь
украина
турция
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владимир путин, россия, севастополь, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, черное море
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Севастополь, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Черное море
19:02 01.11.2022
 
Путин заявил о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе

Путин и Эрдоган условились о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По итогам разговора президента России Владимира Путин и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана было решено, что необходимо детальное расследование атаки Киева на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "Черноморской инициативы", - говорится в сообщении.
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
17:56
Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияСевастопольУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреЧерное море
 
 
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