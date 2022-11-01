https://ria.ru/20221101/sevastopol-1828494764.html
Путин заявил о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе
Путин заявил о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе - РИА Новости, 01.11.2022
Путин заявил о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе
По итогам разговора президента России Владимира Путин и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана было решено, что необходимо детальное расследование атаки Киева на РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:02
2022-11-01T19:02
2022-11-01T19:02
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
севастополь
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По итогам разговора президента России Владимира Путин и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана было решено, что необходимо детальное расследование атаки Киева на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, сообщает пресс-служба Кремля."Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "Черноморской инициативы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221101/gumkoridor-1828474563.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин заявил о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе
Путин и Эрдоган условились о необходимости расследования атаки на флот в Севастополе