Рейтинг@Mail.ru
Сербская армия подняла уровень готовности из-за ситуации в Косово - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/serbiya-1828406022.html
Сербская армия подняла уровень готовности из-за ситуации в Косово
Сербская армия подняла уровень готовности из-за ситуации в Косово - РИА Новости, 01.11.2022
Сербская армия подняла уровень готовности из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии по приказу президента Александра Вучича подняли уровень готовности, чтобы быть в состоянии ответить на любой вызов и выполнить задачи в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:17
2022-11-01T14:19
в мире
сербия
александр вучич
косово
приштина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148106/81/1481068194_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fcc75c9588b1433bf9a2cb61463ba54d.jpg
БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Сербии по приказу президента Александра Вучича подняли уровень готовности, чтобы быть в состоянии ответить на любой вызов и выполнить задачи в свете вступления в силу спорных мер властей самопровозглашенной республики Косово, заявил министр обороны Милош Вучевич.Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце октября, несмотря на призывы стран Запада, отказалось отложить обязательную перерегистрацию автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, вызвавшую напряженность в крае. Косовский "премьер" Альбин Курти заявил, что с 1 ноября до 21 ноября будет издаваться предупреждение, а от 21 ноября до 21 января 2023 года – выписываться денежные штрафы. С 21 января будут действовать пробные регистрационные таблицы еще два месяца, а затем 21 апреля 2023 года в Косово не будут разрешены никакие другие номера, кроме RKS "республика Косово"."Верховный главнокомандующий издал приказ, чтобы армия Сербия подняла готовность до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу. Конечно, никто не хочет никаких войн и конфликтов и никому не приходит в голову играть в такие игры, но Сербия – серьезное государство и предпринимает все шаги, чтобы смочь ответить на каждый вызов и потенциальную проблему", - заявил глава минобороны в эфире TV Happy.По его данным, косовоалбанские власти уже выдали первое письменное предупреждение сербу за пересечение административной линии на севере края."С Курти никогда не можете быть спокойным до конца", - подчеркнул Вучевич, добавив, что оборонное ведомство следит за развитием ситуации.Представители косовских сербов - партия "Сербский список" - провели 27 октября срочную встречу с президентом Сербии, затем состоялось заседание национального совбеза. По словам лидера партии "Сербский список" Горана Ракича, в случае силовых акций косовоалбанских властей в Приштине сербы будут защищать себя мирно и перекроют трассы, но "не на знают во что это выльется". После заседания совета национальной безопасности президент Вучич сообщил, что план Приштины - позволять людям выезжать из края с сербскими номерами, и не впускать их назад. Он подчеркнул, что Белград не допустит насилия и убийств сербов косовоалбанскими властями.В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.В Приштине требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS. По данным сербских властей, до настоящего момента только два человека с населенного сербами севера края согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные номера на косовские.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221031/serbiya-1828143985.html
https://ria.ru/20221028/serbiya-1827682600.html
https://ria.ru/20221026/pravitelstvo-1827047622.html
сербия
косово
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148106/81/1481068194_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_688fed5b223ad1f629233bed89e40284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич, косово, приштина
В мире, Сербия, Александр Вучич, Косово, Приштина
14:17 01.11.2022 (обновлено: 14:19 01.11.2022)
 
Сербская армия подняла уровень готовности из-за ситуации в Косово

Глава Минобороны Сербии Вучевич: армия подняла уровень готовности из-за ситуации в Косово

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сербии
Военнослужащие Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Сербии по приказу президента Александра Вучича подняли уровень готовности, чтобы быть в состоянии ответить на любой вызов и выполнить задачи в свете вступления в силу спорных мер властей самопровозглашенной республики Косово, заявил министр обороны Милош Вучевич.
Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце октября, несмотря на призывы стран Запада, отказалось отложить обязательную перерегистрацию автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, вызвавшую напряженность в крае. Косовский "премьер" Альбин Курти заявил, что с 1 ноября до 21 ноября будет издаваться предупреждение, а от 21 ноября до 21 января 2023 года – выписываться денежные штрафы. С 21 января будут действовать пробные регистрационные таблицы еще два месяца, а затем 21 апреля 2023 года в Косово не будут разрешены никакие другие номера, кроме RKS "республика Косово".
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 15:16
Сербский политик резко отреагировал на требование о санкциях против России
"Верховный главнокомандующий издал приказ, чтобы армия Сербия подняла готовность до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу. Конечно, никто не хочет никаких войн и конфликтов и никому не приходит в голову играть в такие игры, но Сербия – серьезное государство и предпринимает все шаги, чтобы смочь ответить на каждый вызов и потенциальную проблему", - заявил глава минобороны в эфире TV Happy.
По его данным, косовоалбанские власти уже выдали первое письменное предупреждение сербу за пересечение административной линии на севере края.
"С Курти никогда не можете быть спокойным до конца", - подчеркнул Вучевич, добавив, что оборонное ведомство следит за развитием ситуации.
Представители косовских сербов - партия "Сербский список" - провели 27 октября срочную встречу с президентом Сербии, затем состоялось заседание национального совбеза. По словам лидера партии "Сербский список" Горана Ракича, в случае силовых акций косовоалбанских властей в Приштине сербы будут защищать себя мирно и перекроют трассы, но "не на знают во что это выльется". После заседания совета национальной безопасности президент Вучич сообщил, что план Приштины - позволять людям выезжать из края с сербскими номерами, и не впускать их назад. Он подчеркнул, что Белград не допустит насилия и убийств сербов косовоалбанскими властями.
Блокпост Kосовской полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 22:47
В Косово отказались отложить спорную перерегистрацию автономеров Сербии
В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.
В Приштине требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS. По данным сербских властей, до настоящего момента только два человека с населенного сербами севера края согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные номера на косовские.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Вид с воздуха на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 21:08
Новое правительство Сербии обязалось сохранять Косово в составе страны
 
В миреСербияАлександр ВучичКосовоПриштина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала