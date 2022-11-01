https://ria.ru/20221101/serbiya-1828406022.html

Сербская армия подняла уровень готовности из-за ситуации в Косово

Сербская армия подняла уровень готовности из-за ситуации в Косово - РИА Новости, 01.11.2022

Сербская армия подняла уровень готовности из-за ситуации в Косово

Вооруженные силы Сербии по приказу президента Александра Вучича подняли уровень готовности, чтобы быть в состоянии ответить на любой вызов и выполнить задачи в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:17

2022-11-01T14:17

2022-11-01T14:19

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БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Сербии по приказу президента Александра Вучича подняли уровень готовности, чтобы быть в состоянии ответить на любой вызов и выполнить задачи в свете вступления в силу спорных мер властей самопровозглашенной республики Косово, заявил министр обороны Милош Вучевич.Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце октября, несмотря на призывы стран Запада, отказалось отложить обязательную перерегистрацию автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, вызвавшую напряженность в крае. Косовский "премьер" Альбин Курти заявил, что с 1 ноября до 21 ноября будет издаваться предупреждение, а от 21 ноября до 21 января 2023 года – выписываться денежные штрафы. С 21 января будут действовать пробные регистрационные таблицы еще два месяца, а затем 21 апреля 2023 года в Косово не будут разрешены никакие другие номера, кроме RKS "республика Косово"."Верховный главнокомандующий издал приказ, чтобы армия Сербия подняла готовность до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу. Конечно, никто не хочет никаких войн и конфликтов и никому не приходит в голову играть в такие игры, но Сербия – серьезное государство и предпринимает все шаги, чтобы смочь ответить на каждый вызов и потенциальную проблему", - заявил глава минобороны в эфире TV Happy.По его данным, косовоалбанские власти уже выдали первое письменное предупреждение сербу за пересечение административной линии на севере края."С Курти никогда не можете быть спокойным до конца", - подчеркнул Вучевич, добавив, что оборонное ведомство следит за развитием ситуации.Представители косовских сербов - партия "Сербский список" - провели 27 октября срочную встречу с президентом Сербии, затем состоялось заседание национального совбеза. По словам лидера партии "Сербский список" Горана Ракича, в случае силовых акций косовоалбанских властей в Приштине сербы будут защищать себя мирно и перекроют трассы, но "не на знают во что это выльется". После заседания совета национальной безопасности президент Вучич сообщил, что план Приштины - позволять людям выезжать из края с сербскими номерами, и не впускать их назад. Он подчеркнул, что Белград не допустит насилия и убийств сербов косовоалбанскими властями.В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.В Приштине требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS. По данным сербских властей, до настоящего момента только два человека с населенного сербами севера края согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные номера на косовские.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221031/serbiya-1828143985.html

https://ria.ru/20221028/serbiya-1827682600.html

https://ria.ru/20221026/pravitelstvo-1827047622.html

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в мире, сербия, александр вучич, косово, приштина