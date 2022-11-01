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В Анкаре заявили, что работают над возобновлением зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
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В Анкаре заявили, что работают над возобновлением зерновой сделки
В Анкаре заявили, что работают над возобновлением зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
В Анкаре заявили, что работают над возобновлением зерновой сделки
Турция на всех уровнях, включая президента, работает над возобновлением "зерновой сделки", заявил официальный представитель правящей партии Омер Челик. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:38
2022-11-01T13:38
омер челик
россия
турция
оон
экономика
украина
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Турция на всех уровнях, включая президента, работает над возобновлением "зерновой сделки", заявил официальный представитель правящей партии Омер Челик.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Как вы знаете, инициатива этой сделки принадлежит нашему президенту. Мы с сожалением восприняли новость о том, что Россия приостанавливает свое участие в этом соглашении. На данный момент российские специалисты продолжают находиться в Координационном центре в Стамбуле. Турция, на всех уровнях, включая президента, сейчас принимает усилия для возобновления работы этого соглашения", - сказал Челик журналистам во вторник.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20221101/sdelka-1828308767.html
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омер челик, россия, турция, оон, экономика, украина
Омер Челик, Россия, Турция, ООН, Экономика, Украина
13:38 01.11.2022
 
В Анкаре заявили, что работают над возобновлением зерновой сделки

Представитель правящей партии Челик: Турция работает над возобновлением зерновой сделки

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Турция на всех уровнях, включая президента, работает над возобновлением "зерновой сделки", заявил официальный представитель правящей партии Омер Челик.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Володин назвал условие возобновления зерновой сделки
"Как вы знаете, инициатива этой сделки принадлежит нашему президенту. Мы с сожалением восприняли новость о том, что Россия приостанавливает свое участие в этом соглашении. На данный момент российские специалисты продолжают находиться в Координационном центре в Стамбуле. Турция, на всех уровнях, включая президента, сейчас принимает усилия для возобновления работы этого соглашения", - сказал Челик журналистам во вторник.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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Омер ЧеликРоссияТурцияООНЭкономикаУкраина
 
 
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