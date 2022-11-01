https://ria.ru/20221101/sdelka-1828388586.html

В Анкаре заявили, что работают над возобновлением зерновой сделки

В Анкаре заявили, что работают над возобновлением зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022

В Анкаре заявили, что работают над возобновлением зерновой сделки

Турция на всех уровнях, включая президента, работает над возобновлением "зерновой сделки", заявил официальный представитель правящей партии Омер Челик. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:38

2022-11-01T13:38

2022-11-01T13:38

омер челик

россия

турция

оон

экономика

украина

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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Турция на всех уровнях, включая президента, работает над возобновлением "зерновой сделки", заявил официальный представитель правящей партии Омер Челик.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Как вы знаете, инициатива этой сделки принадлежит нашему президенту. Мы с сожалением восприняли новость о том, что Россия приостанавливает свое участие в этом соглашении. На данный момент российские специалисты продолжают находиться в Координационном центре в Стамбуле. Турция, на всех уровнях, включая президента, сейчас принимает усилия для возобновления работы этого соглашения", - сказал Челик журналистам во вторник.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221101/sdelka-1828308767.html

https://ria.ru/20221031/sdelka-1828109973.html

россия

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

омер челик, россия, турция, оон, экономика, украина