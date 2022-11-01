https://ria.ru/20221101/sdelka-1828361505.html
Россия ответственно работала по зерновой сделке, отметил Мишустин
Россия ответственно работала по зерновой сделке, отметил Мишустин - РИА Новости, 01.11.2022
Россия ответственно работала по зерновой сделке, отметил Мишустин
Россия в конструктивном ключе и ответственно работала в рамках зерновой сделки, несмотря на неисполнение договорённостей о снятии ограничений с российских... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:08
2022-11-01T12:08
2022-11-01T12:15
экономика
россия
михаил мишустин
цены на нефть
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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Россия в конструктивном ключе и ответственно работала в рамках зерновой сделки, несмотря на неисполнение договорённостей о снятии ограничений с российских удобрения и продовольствия, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС во вторник."Россия в конструктивном ключе работала в рамках "черноморской инициативы" под эгидой ООН, касающейся вывоза украинской сельхозпродукции. Делали это ответственно, несмотря на неисполнение договоренностей о снятии всех незаконных ограничений с российских удобрений и продовольствия", - сказал Мишустин.Ранее российская сторона объявила о приостановке действия соглашений по вывозу зерна из украинских портов после того, как Украина предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты.
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экономика, россия, михаил мишустин, цены на нефть, украина, шос, оон
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Цены на нефть, Украина, ШОС, ООН
12:08 01.11.2022 (обновлено: 12:15 01.11.2022)
Россия ответственно работала по зерновой сделке, отметил Мишустин
Мишустин заявил, что Россия конструктивно и ответственно работала в рамках зерновой сделки