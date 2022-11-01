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Россия ответственно работала по зерновой сделке, отметил Мишустин - РИА Новости, 01.11.2022
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Россия ответственно работала по зерновой сделке, отметил Мишустин
Россия ответственно работала по зерновой сделке, отметил Мишустин - РИА Новости, 01.11.2022
Россия ответственно работала по зерновой сделке, отметил Мишустин
Россия в конструктивном ключе и ответственно работала в рамках зерновой сделки, несмотря на неисполнение договорённостей о снятии ограничений с российских... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:08
2022-11-01T12:15
экономика
россия
михаил мишустин
цены на нефть
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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Россия в конструктивном ключе и ответственно работала в рамках зерновой сделки, несмотря на неисполнение договорённостей о снятии ограничений с российских удобрения и продовольствия, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС во вторник."Россия в конструктивном ключе работала в рамках "черноморской инициативы" под эгидой ООН, касающейся вывоза украинской сельхозпродукции. Делали это ответственно, несмотря на неисполнение договоренностей о снятии всех незаконных ограничений с российских удобрений и продовольствия", - сказал Мишустин.Ранее российская сторона объявила о приостановке действия соглашений по вывозу зерна из украинских портов после того, как Украина предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты.
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экономика, россия, михаил мишустин, цены на нефть, украина, шос, оон
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Цены на нефть, Украина, ШОС, ООН
12:08 01.11.2022 (обновлено: 12:15 01.11.2022)
 
Россия ответственно работала по зерновой сделке, отметил Мишустин

Мишустин заявил, что Россия конструктивно и ответственно работала в рамках зерновой сделки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Россия в конструктивном ключе и ответственно работала в рамках зерновой сделки, несмотря на неисполнение договорённостей о снятии ограничений с российских удобрения и продовольствия, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС во вторник.
"Россия в конструктивном ключе работала в рамках "черноморской инициативы" под эгидой ООН, касающейся вывоза украинской сельхозпродукции. Делали это ответственно, несмотря на неисполнение договоренностей о снятии всех незаконных ограничений с российских удобрений и продовольствия", - сказал Мишустин.
Ранее российская сторона объявила о приостановке действия соглашений по вывозу зерна из украинских портов после того, как Украина предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
08:09
Володин назвал условие возобновления зерновой сделки
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЦены на нефтьУкраинаШОСООН
 
 
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