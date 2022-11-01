https://ria.ru/20221101/sanktsii-1828323586.html

Во Франции признали "эффект бумеранга" от антироссийских санкций

Во Франции признали "эффект бумеранга" от антироссийских санкций - РИА Новости, 01.11.2022

Во Франции признали "эффект бумеранга" от антироссийских санкций

Предложение Запада о введении "ценового потолка" на российскую нефть, чтобы заставить Россию продавать свои энергоносители по более низким ценам, вряд ли будет... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:08

2022-11-01T10:08

2022-11-01T10:58

цены на нефть

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евросоюз

опек

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Предложение Запада о введении "ценового потолка" на российскую нефть, чтобы заставить Россию продавать свои энергоносители по более низким ценам, вряд ли будет реализовано, пишет историк Жиль Миаэли в статье для французского издания Causeur.Он утверждает, что санкции — главное оружие Запада против России — в основном дали обратный эффект и нанесли ущерб экономике ЕС, а запрет на импорт российской нефти в декабре также усугубит проблему, поскольку цена на "черное золото" станет слишком неподъемной для стран Евросоюза.Главы "Большой семерки" поддерживают идею введения "ценового потолка" на стоимость нефти для борьбы с ее ростом, что означало бы для стран, потребителей этого вида энергоносителей, необходимость создать картель покупателей, но, по мнению историка, в реальности такое предложение не может быть реализовано."В конце концов, если такое было возможно, почему мы не установили такой потолок много лет назад, чтобы снизить цены на нефть и разоружить ОПЕК? Перед нами стоят две несовместимые задачи. Первая: сократить поток нефтяных доходов, финансирующих Россию. Вторая: не допустить катастрофического роста цен на нефть в конце года из-за европейских санкций на покупку российской нефти", — подытожил Миаэли.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221031/protesty-1828179437.html

https://ria.ru/20221101/tokamak-1828234965.html

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цены на нефть, россия, франция, москва, евросоюз, опек, санкции в отношении россии, в мире