10:08 01.11.2022 (обновлено: 10:58 01.11.2022)
Во Франции признали "эффект бумеранга" от антироссийских санкций
Историк Миаэли: санкции против России нанесли ущерб экономике Запада
© AP Photo / Darko VojinovicРабочий на НПЗ в Панчево, Сербия
© AP Photo / Darko Vojinovic
Рабочий на НПЗ в Панчево, Сербия. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Предложение Запада о введении "ценового потолка" на российскую нефть, чтобы заставить Россию продавать свои энергоносители по более низким ценам, вряд ли будет реализовано, пишет историк Жиль Миаэли в статье для французского издания Causeur.
Он утверждает, что санкции — главное оружие Запада против России — в основном дали обратный эффект и нанесли ущерб экономике ЕС, а запрет на импорт российской нефти в декабре также усугубит проблему, поскольку цена на "черное золото" станет слишком неподъемной для стран Евросоюза.
Главы "Большой семерки" поддерживают идею введения "ценового потолка" на стоимость нефти для борьбы с ее ростом, что означало бы для стран, потребителей этого вида энергоносителей, необходимость создать картель покупателей, но, по мнению историка, в реальности такое предложение не может быть реализовано.
"В конце концов, если такое было возможно, почему мы не установили такой потолок много лет назад, чтобы снизить цены на нефть и разоружить ОПЕК? Перед нами стоят две несовместимые задачи. Первая: сократить поток нефтяных доходов, финансирующих Россию. Вторая: не допустить катастрофического роста цен на нефть в конце года из-за европейских санкций на покупку российской нефти", — подытожил Миаэли.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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